「玉山冰錐」絕美照曝光！冰柱藏亮點　網驚呼：有馴鹿

記者李姿慧／台北報導

冷空氣殺到，玉山北峰今(25日)凌晨2時58分出現-7.4度低溫，前氣象局長鄭明典平安夜也在臉書分享平安夜的「玉山冰錐」驚豔照，吸引逾3千人朝聖，還有網友發現冰柱出現亮點，造型宛如馴鹿，驚嘆「好特別天造美景」。

▲前氣象局長鄭明典分享平安夜「玉山冰錐」照片，有網友發現左側冰柱宛如馴鹿。（圖／鄭明典）

前氣象局長鄭明典昨(24日)夜在臉書上分享平安夜的「玉山冰錐」照片，鄭明典說明，冰錐的形成通常是因為積雪或積冰受到日照，局部增溫產生局部融冰，融冰往下流動再被冰點以下的空氣吹拂而復冰，如此結冰往下增長便形成冰錐！

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鄭明典指出，冰錐最容易在傍晚入夜前增長，照片是玉山北峰氣象站的冰錐。由於清晨的凍雨量大，這次的冰錐是影像紀錄中最顯著的一次，冰錐下的玉山主峰另有一番風味！

該張照片也吸引超過3千名網友朝聖，有網友發現冰柱中出現一亮點，驚喊：「左邊冰柱好像馴鹿呀」，也有不少網友留言：「美到像幅畫」、「自然界的冰雪奇緣」、「好特別天造美景」。

今晨最低溫出現在南投縣中寮，低溫7.5度，雲林縣古坑也出現8.1度低溫，嘉義市農試嘉義分所出現8.2度。鄭明典也說明，受輻射冷卻影響，中南部的降溫比北部明顯，主要的差異在雲量。