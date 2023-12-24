　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓「打趴德荷法」一票歐洲國家

▲象山步道6處拍攝點。（圖／大地處提供）

▲《全球金融》公布2023年全球最富有國家排名，台灣擊敗日本、南韓。（示意圖／大地處提供）

記者趙蔡州／綜合報導

知名雜誌《全球金融》（Global Finance）近日公布「2023年全球最富有國家」排名，前三名分別是愛爾蘭、盧森堡、新加坡，台灣則位列第14名，擊敗英國、德國、法國、荷蘭、比利時、日本與南韓。

根據《全球金融》報導，世界上許多的富有國家大多同時是世界上「最小國家」，儘管發生新冠疫情大流行與全球經濟放緩，仍幾乎未削弱這些國家的巨額財富，例如聖馬力諾、盧森堡、瑞士和新加坡等。

這些國家富有的原因，主要受益於先進的金融部門和稅收制度，吸引了大量外國投資與、專業人才和大量銀行存款，另外卡達和阿拉伯聯合大公國則擁有大量石油資源，賭場和觀光客也有利於商業發展，澳門雖然經歷了近3年的封鎖與旅行限制，依然是世界上最富有的地區之一。

▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲2023年全球最富有國家，台灣位列第14名。（圖／記者林敬旻攝）

報導指出，國內生產毛額（GDP）是衡量是一個國家或地區生產的所有商品和服務的價值，將GDP除以國家或地區的長住居民人數，則是確定兩個國家人口貧富程度的好方法。所以「富」往往等於「小」的原因就非常清楚了，這些國家的經濟規模與少數國民相比是不成比例的，所以為了更準確地了解一個國家或地區的平均生活水準，一般會將該國的購買力平價（PPP）納入考量。

根據國際貨幣基金組織（IMF）統計資料，世界上最貧窮10 個國家的人均購買力為1380美元（約新台幣42924元），而最富有10個國家的人均購買力則超過 10萬5000美元（約新台幣326萬元）。

報導中2023年全球最富有國家排名，台灣位列第14名，前面1至13名分別是愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國、聖馬力諾、汶萊、香港、丹麥。

▼2023年全球最富有國家排名。（圖／翻攝自Global Finance）

▲▼2023全球富有國統計出爐　台灣打趴一票歐洲先進國家。（圖／翻攝自Global Finance）

▲▼2023全球富有國統計出爐　台灣打趴一票歐洲先進國家。（圖／翻攝自Global Finance）

ET快訊
聖誕老公公在這！「21：15通過台灣」畫面曝光
誠品信義10點半燈滅數千人見證　齊喊「誠品信義晚安」
辣妹熱褲裡塞暖暖包！搭車「一路滑到胯下」　隔壁阿伯嚇慘
快訊／《全明星》男星求婚成功！　平安夜抱得美人歸
上海迪士尼孩童跳車被輾　園區1設施緊急停運
從小告訴女兒「聖誕老公公是我」！小甜甜：希望她長大不會失落
2023全球富有國家排名！台灣「擊敗日韓」排名出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「台灣跟中國不好」！一家5口拿台灣護照入境古巴遭拒　外交部證實

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓「打趴德荷法」一票歐洲國家

回家過聖誕！24歲人妻驚喜發現懷孕　卻遇車禍1屍2命

丈夫輕生「夫家全怪她」　人妻竟遭拖出家門活活燒死

「隱藏菜單」害食物中毒！日本餐廳違法供應生牛肝　4人狂拉

人妻性侵老公「自閉症親弟」！亂倫生小叔的種　還反咬被性虐

無人機攻擊印度外海貨船　五角大廈公開認定「伊朗下手」

許佳玲今頭七　家人都沒夢到她！弟接獲不明訊息：正努力去看你

感情好和繼父同房！少女淪性奴「夜夜性侵」　月經晚4個月才被踢爆

2歲男童搭車太安靜！爸回頭驚見兒「遭車窗夾頸」　失去意識命危

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

媽邀請合唱《好喜歡你》　汪秀低沉嗓音完美和音

《我獨》穿制服+騎機車致敬《想見你》　吃台灣豬腳「想引進韓國」：一定紅！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

《單身即地獄》李官熙撩3女　尹廈情怒到不壓下巴：你算什麼！

「台灣跟中國不好」！一家5口拿台灣護照入境古巴遭拒　外交部證實

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓「打趴德荷法」一票歐洲國家

回家過聖誕！24歲人妻驚喜發現懷孕　卻遇車禍1屍2命

丈夫輕生「夫家全怪她」　人妻竟遭拖出家門活活燒死

「隱藏菜單」害食物中毒！日本餐廳違法供應生牛肝　4人狂拉

人妻性侵老公「自閉症親弟」！亂倫生小叔的種　還反咬被性虐

無人機攻擊印度外海貨船　五角大廈公開認定「伊朗下手」

許佳玲今頭七　家人都沒夢到她！弟接獲不明訊息：正努力去看你

感情好和繼父同房！少女淪性奴「夜夜性侵」　月經晚4個月才被踢爆

2歲男童搭車太安靜！爸回頭驚見兒「遭車窗夾頸」　失去意識命危

北京「超過300小時」低於0度　72年最長寒冷肆虐！

米老鼠誕生95周年「版權將開放」！　外媒警告：迪士尼有後手

Twinko可青被求婚「I say yes」！隊友張語噥爆哭：我要當伴娘了

「台灣跟中國不好」！一家5口拿台灣護照入境古巴遭拒　外交部證實

手腳冰冷氣色差？5個「補氣血方法」快學　不花你一毛錢！

聖誕老公公在這！航跡追蹤網站觀測「21：15通過台灣」　畫面曝光

誠品信義10點半燈滅數千人見證　齊喊「誠品信義晚安」

福特「全新F-150 Raptor R」馬力升級720匹！引擎蓋更帥配備不變

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘浪漫下跪：我將成為她最好的男人

辣妹熱褲裡塞暖暖包！搭車「一路滑到胯下」　隔壁阿伯表情超驚恐

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

男童搭車太安靜！爸回頭驚見兒「車窗夾頸」命危

日滑雪場27歲陸女闖禁滑區！倒插雪堆窒息死

台商泰國買殺手行兇　失敗原因曝

少女和繼父同房　被「夜夜性侵」懷孕4個月

尪輕生全家怪她　人妻遭活活燒死

百歲人瑞也有遺憾！這「3件事」他們超後悔

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓

少女秀髮藏「上百顆頭蝨卵」超噁畫面曝

許佳玲頭七　家人沒夢到！弟接獲不明訊息

台人遭馬尼拉小黃敲詐！菲當局怒逮捕20運將

台旅客馬尼拉搭計程車「4公里被坑5600元」　菲官方回應

24歲人妻驚喜發現懷孕　卻遇車禍1屍2命

紅海以外首宗！以色列貨船印度外海遇襲

更多熱門

相關新聞

每天喊窮？「6個重點」請牢記在心

每天喊窮？「6個重點」請牢記在心

物價一直漲，但就是薪水調升幅度不見起色？人人都在喊窮，認為這是存不下錢、買不到房的原因，其實賺錢能力強並不代表你能存下錢，是日常生活中的小習慣才是決定是你是「有錢」的關鍵，以下6招請牢牢刻在心裡。

有資產vs.有能力？秒選鈔能力！

有資產vs.有能力？秒選鈔能力！

她浪費20年勸「別選沒錢男人」！一票嘆：妳有問題

她浪費20年勸「別選沒錢男人」！一票嘆：妳有問題

好命女「7種手面相」大公開！

好命女「7種手面相」大公開！

前10名有錢里「全在新竹」！竹科工程師卻嘆可悲

前10名有錢里「全在新竹」！竹科工程師卻嘆可悲

關鍵字：

有錢富有

讀者迴響

熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！

營養師：早餐空腹吃「6種食物」讓你狂掉秤

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

Jennie離開YG！成立新公司「自己當老闆」

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

大谷感激讓17號　送保時捷當謝禮

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

超哥「海鮮女體盛」宴客　粉絲狂刷超派

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

更多

最夯影音

更多
混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面