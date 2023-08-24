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家裡有資產vs.有能力？　網秒選「鈔能力」從起點贏到終點！

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲你想要成為有能力賺大錢的人，還是天生家裡資產富足的人呢？（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

不少人認為「會投胎比會投資」重要，家世背景好、家境優渥的富二代，似乎不用太努力，就能獲得良好的物質享受，比起要負擔經濟壓力的普通人，幸運多了。在批踢踢有網友發問，「你會羨慕家裡有資產還是有能力的人？」引起熱議，兩邊都有人選擇，但絕大部分的人，都認為有資產的人，天生就是贏家，也比有能力的人過得輕鬆許多。

社會總是提倡著努力工作、成為有能力的人等價值觀，但努力不一定會成功，似乎是這一代人共有的無奈。批踢踢八卦版有網友提出問題，假設有兩個人，一個人家裡有幾間房子出租，但是資質普普，工作也是得過且過，一個月可能4萬這樣過，另外一個人家境普通，就他爸媽一間非六都小房子，但是他能力超級好工作上非常出色，年薪超過150萬，然後通勤上下班，大家會比較羨慕哪個？

許多網友認為，家中有資產比較令人稱羨，「光有資產起跑點就贏一半了」、「一個起點爽到終點，第二個才150萬還要辛苦好幾年才能買房」，也有人認為能力才是一輩子的事，「有能力的，在該領域能賺滿滿錢」、「有能力，家產又不是說用就用」，還有人妙答「想當有資產的人，雇用有能力的人」，顯示絕大多數的人，認為「鈔能力」比有能力強太多了。

還有人分析，有資產不光是贏在起點，大部份家裡有資產的人，都會教小孩管理家產，因此也能高機率維持富有的財產，而且有資產的父母，也難養出沒能力的下一代。也有網友打趣道，兩個都很羨慕，「兩個我都沒有，有一種就不錯了。」

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