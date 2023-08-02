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「別選沒錢的男人！」她浪費20年心痛勸世　一票嘆：妳有問題

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

男女交往最重要的是愛情還是麵包？一名女網友透露，原本她不在乎金錢，選擇的另一半並不富有，不過耗了20年，發現生活會受到男方的債務問題影響，如果不幫忙就會被情緒勒索，看到朋友開心玩樂，自己也只能羨慕，因此想將這些經驗分享出去，希望能夠勸勸年輕女孩。文章曝光後掀起討論。

「如果再來一次，我不會選擇沒錢的男人！」原PO在Dcard發文表示，以前她是視錢財如糞土的人，前前後後和沒錢的另一半耗了20年，對方總說如果有一天有錢，會讓她過上好日子，不過始終都沒有等到那一天，甚至經常因為對方的債務或金錢缺口，而影響到彼此的相處品質。

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原PO也說，男方都會說這個月要繳什麼錢，如果拿不出來就可能被趕走、被告或是斷水電，總是不斷情緒勒索。不僅如此，她平時想要吃好一點也像是罪過，看到朋友旅遊只能羨慕，雖然男方也想要翻身，可是都指望靠著她幫忙，「例如妳去上班賺固定開銷，而他可以從事他認為可以發財的工作。」

原PO透露，她前後已經遇到2個這樣的對象，第一位交往12年，第二位則是現任老公，可是他們碰到這些狀況都不會檢討自己，還認為離開的女孩都嫌貧愛富，也不會因為她願意吃苦而珍惜，「久而久之，反而會覺得是因為妳找不到更好的，才守在他身邊」。

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

原PO表示，如果是遇到家境較好的男生，即使最後沒有結果，也至少曾經享受過，同時感嘆自己過去沒有好好把握，總覺得精神契合最重要，可是交往後才發現和當初所想的不一樣，「其實發表這種文章就是要有被罵的覺悟，但抱著讓年輕女孩不要重蹈覆轍的想法」，希望能勸一個是一個。

文章曝光後，不少人認同經濟狀況很重要，「人本來就要活得現實一點，我們不是陶淵明在那邊田園之樂，我們就是塵世的人，所以就是要錢」、「推一個，出社會就知道錢的重要性，不要說什麼女人現實，男生女生都一樣啦，誰想過連房租都要借錢的日子啊」、「貧賤夫妻百事哀，有能力選條件好的就選吧，真的不要因為愛委屈自己，真的不值」、「的確，窮就算了還要利用人，這種男的單身到死才是積福」。

也有網友認為是她選擇伴侶的問題，「妳遇到的那個叫又窮又爛」、「我只看前兩段就知道妳以偏概全，妳應該不選的是金錢花費沒任何規劃，甚至超支的人」、「其實跟有錢沒錢沒什麼關係，單純是妳看人的眼光很有問題而已吧」、「我覺得還是要看個性吧，我男友一開始薪水比我低，但是長相個性都是我的菜，他很努力，一直想辦法精進自己，現在薪水比我高不少了」。

還有人指出，「彼此要一起努力工作，一起奮鬥下去，一起累積財富，能互相尊重、包容、相愛相惜…我相信一開始的窮不是窮，而是越來越富有，前提是彼此都要珍惜對方的付出」、「真的遇到好對象或心靈伴侶，只會想跟他走一輩子，有錢或沒錢根本沒差…反正我是會努力提升自己，希望多賺錢讓彼此都過更好的生活」、「妳其實可以從現在開始好好讀書，看要當醫生還是當律師，薪水都還不錯」。

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關鍵字：

有錢貧窮交往愛情麵包眼光

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