好命女「7種手面相」大公開！手掌吉痣＝有錢、一生波折少

▲艾菲爾透露好命女具備以下手相與面相。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾於粉專發文分享，一個人的命運除了可從八字看出外，也能從「手面相」略窺一二。正所謂相由心生，當運勢轉好時，手面相也會略有不同，跟著你的運勢有所轉變。他進而盤點出最好命女生「7種手面相」，包括手心手背有痣，聰明又富有、一生波折少；眉毛藏痣在婚姻中旺夫帶財。快伸手、照鏡子看看自己有沒有。

女生7種好命手面相一次看：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.左手斷掌

象徵財庫豐厚、大權在握，有賺大錢的能力。本身擅長思考與實踐，不必靠別人，自己就能撐起一片天。雖然左手斷掌的女生容易晚婚，但不會為情所困，注定能找到一個適合自己的對象。

2.手心、手背有痣

手心與手背上的痣屬於「吉痣」，手心痣代表富有、聰明，有這種手相者算得上是佼佼者，自身優秀同樣也能吸引優秀的對象；而手背上的痣則象徵有佛緣，有慈悲心、廣結善緣，一生波折少、貴人運旺盛，是個好命人。

3.小指細長、水星丘豐厚

小指細長代表六親緣厚、貴人運佳，意味著和家人關係緊密、朋友也較多，都能成為你的貴人。而「水星丘」指的是小指下方，手掌隆起的部位，此處若是豐厚則代表有福氣、一生帶財富，適合做生意。

▼小指細長代表與親友關係緊密，其能成為你的貴人。（示意圖／記者周姈姈攝）

4.十指粗短、指甲光滑

若女生十根手指頭較粗較短，象徵生命力強，不僅代表長壽更是福厚積緣，為逢凶化吉之手相。這樣的女生性格踏實、能穩步聚財，婚後能更穩定婚姻及家運。指甲光亮、光滑，沒有太多細紋者則代表身體健康。

5.眉毛藏痣

又稱「草裡藏珠」，最容易吸引財神、大富大貴、做事順心順利。在婚姻中也能旺夫帶財、家庭婚姻美滿。

6.腳底有痣

女生腳底有痣代表富貴之相，較有機會成為團體領袖、富貴一世。

7.胸口有痣

胸口有痣代表有著富貴命、目標遠大、魄力很強，屬於女強人類型。善於當家理財，婚後能掌握家中經濟大權，只要稍加注意別太強勢，必能人財兩得。