竹市立委激戰　洪慈庸挺邱顯智「永遠做最困難的事」

▲洪慈庸今天表態力挺邱顯智。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市立委激戰，現為無黨籍的前立委洪慈庸今（24）為昔日戰友、時代力量立委邱顯智輔選，她說，「我們認識十年，一路走來邱顯智從來沒有改變，永遠做著最困難的事，捍衛每一個被遺落下的人們」，然而，因洪同時也是民進黨發言人卓冠廷之妻，在民進黨內部引發一陣討論。

新竹市雖然只選1席立委，但是歷屆參選狀況都非常熱鬧，今年國民黨立委鄭正鈐力拚續留國會，面對出身學界的民進黨立委候選人林志潔挑戰，邱顯智也代表時代力量再度加入戰局，而民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭則以無黨籍身份參選。

洪慈庸今天上午前往新竹市為邱顯智輔選，邱回顧，兩人認識是在10年前，當時洪的弟弟洪仲丘，在軍中不明不白失去生命，找了好幾位律師，都勸洪要和軍方和解，不要再追查下去，因為在軍法體系要告贏軍方絕無可能，當時透過教授胡博硯的介紹，擔任洪案的義務律師，和一群律師一起對抗軍事審判制度，在夥伴及25萬人民站上街頭的憤怒下，立院朝野黨團終於決定修改軍事審判法，廢除在台灣60年來血跡斑斑的軍法審判。

邱顯智說明，而一直到現在，不管是最近海軍陸戰隊99旅的案件、或是269旅黃姓中尉的案件，許許多多在軍中發生的不幸事件，很多案件都是洪慈庸跟自己一起努力，來幫忙這些在台灣各個角落的家屬，「我知道，我們這種政治人物，就是為了無權無勢、無依無靠的人而存在，拜託大家將顯智留在國會，投給顯智，就是投給自己的一票」。

對於洪慈庸為邱顯智輔選，引發民進黨內討論，卓冠廷受訪說明，尊重洪慈庸的決定，因邱顯智律師當初在洪仲丘案一路幫忙洪家很多很多，「我們家一輩子都會感謝他」，卓冠廷本人支持民進黨提名的林志潔，也是自己認為台灣隊最有機會勝選、人民值得託付的選擇，只要有需要都會全力輔選，「慈庸目前是無黨籍身份，身為先生，不干涉她的選擇，尊重太太的決定！」