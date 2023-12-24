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社會 社會焦點 保障人權

彰化檢警破總統大選地下賭盤！查獲賭資119萬　4男女交保

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲彰檢破獲選舉賭盤查扣現金119萬餘元。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

2024總統大選，彰化地檢署接獲情資，從事博弈黃姓組頭等4人，開設2024年總統大選選舉賭盤，以總統候選人彼此得票數輸贏或差距做為賭博標的，接受不特定賭客下注，查扣119萬餘元賭資，依違反聚眾賭博罪及總統及副總統選舉罷免法等罪嫌法辦，4人經檢方訊後，今日以3萬至10萬元不等交保。

彰化地檢署指出，本署嚴查選舉賭盤案件，由檢察官黃淑媛指揮彰化縣警察局鹿港分局，查獲博弈黃姓組頭等4人，開設2024年總統大選選舉賭盤，以總統候選人彼此之得票數輸贏或差距做為賭博標的，接受不特定賭客下注，涉嫌刑法第268條聚眾賭博罪嫌及違反總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項等罪嫌。

▲彰化地檢反賄宣導。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化地檢反賄宣導。（資料照／彰化地檢提供）

本案係彰化縣警察局鹿港分局獲得情資後，迅速報請指揮，經檢警團隊蒐證後，於12月20日至24日發動3波搜索，並陸續傳喚、拘提涉案組頭黃男等及賭客而查獲。被告黃等人所為，已影響選舉公正性。

經檢警團隊接連5日，從頭溯源向上3層追查，一舉查獲本件選舉賭盤，並查扣119萬餘元賭資。黃等4人經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，惟已無羈押必要，分別諭知70歲彭男、62歲黃男、53歲楊女及45歲陳女各以3萬元、10萬元、3萬元、3萬元交保。

彰化地檢強調，依據「法務部審核境外勢力介入選舉及選舉賭盤檢舉獎金給與基準」，關於檢舉選舉賭盤依賭盤所涉及選舉類型給予5萬至500萬元獎金，請踴躍撥打電話0800024099轉4檢舉不法。另檢舉境外勢力介入選舉最高可得 2000萬元獎金，檢舉人身分完全保密。

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