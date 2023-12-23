彰化再傳招攬赴陸旅遊！檢傳喚10人到案　村長、聯誼會秘書交保

▲彰化地檢署再度查獲台人赴陸遊玩被招待，已違反反滲透法。（圖／翻攝Google Maps）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

總統大選將近，彰化日前才傳和美鎮糖友里長何吉盛帶團至大陸被招待，遭依違反選罷法、反滲透法聲押，彰化地檢署再度獲報指有縣民被招攬赴陸旅遊，昨(22)日進行第2波搜索行動，並通知10人到案說明，其中劉姓村長與彰化縣村里聯誼總會黃姓秘書涉嫌重大，個別諭知10萬、5萬元交保。

彰化地檢署說明，22日進行搜索行動後，通知10名赴陸接受招待之相關人員到案說明，經訊問後認定劉、黃2人涉嫌以落地食宿招待之不正利益，招攬民眾赴陸接受有對價性之賄賂介入選舉，企圖影響我國選舉公平性及結果，分別諭知10萬、5萬元交保。

另外，糖友里長何吉盛一案檢方向法院聲請羈押，經法院駁回，目前已提出抗告，並持續密集蒐證中。

彰化地檢署對此再度呼籲，「反滲透法」已於109年1月17日施行，選舉期間應避免接受資金來源不明或費用與行程顯不相當之旅遊、餐會或各種形式之招待，若涉及支持特定政黨或候選人，將可能觸犯選罷法之行收賄罪，若涉及資金介選，亦可能有違反反滲透法。本署對於涉有前開違法行為者，定強力嚴查速辦以杜絕不法。

全民共同乾淨選舉、避免境外勢力介選，才能真正落實民主，民眾凡有不法情資，請踴躍撥打電話0800024099轉4檢舉不法，檢舉總統副總統候選人賄選最高可得1500萬元獎金，檢舉選舉賭盤可得5萬元至500 萬元不等之獎金，檢舉境外勢力介入選舉最高可得 2000萬元獎金，檢舉人身分完全保密，歡迎民眾踴躍檢舉不法賺獎金，共同守護臺灣的民主法治。