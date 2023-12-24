警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝...同僚不捨

▲曾任員林警分局長唐念舜不敵肝癌辭世。（圖／翻攝自員林警分局臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

基層員警出身，前鹿港、員林警分局長、現任台中市警局3線1星督察唐念舜，表現優異是警界的明日之星，可望在大選後再調陞，未料於22日清晨6時許突傳噩耗，因肝癌辭世，享年58歲，曾與他共事過的彰化縣警局同仁，得知後都相當震驚，直說「他是很棒的好長官」，不但熟稔警務、對同事更是體貼，紛紛表示不捨。

依據彰化縣警局資料顯示，唐念舜是彰化人，曾擔任基層警員，靠著自學努力考上警大58期行政系，先後擔任南投縣警局中興分局長，以及彰化縣警局鹿港、員林分局長，陞任南投縣警局主秘，2年前再調陞台中市警局督察，他的成功，成為彰化警界的榮耀，也是最有可能調陞六都的局長人員。

▲時任員林警分局長唐念舜頒發所長蔡文淦破獲槍枝案。（圖／翻攝自員林警分局臉書）

唐念舜得知發現罹患肝癌，仍用積極樂觀的心態面對，仍努力於台中市警局督察工作，最後仍不敵病魔過世，留下妻子與2男1女，親友得知後更是悲痛萬分，追思告別儀式將於2024年1月3日在彰化市立殯儀館「彰平廳」舉行，上午7點家奠，禮成後自由拈香，隨即發引台中市立東海火化場火化。

在彰化曾與唐念舜一同共事過同事表示，同是基層員警出身，他對屬下非常有愛心、是一個很棒又很好的長官，破獲槍砲彈藥、偵破大型幫派圍事、詐騙恐嚇取財等等功績卓著，警界紛紛看好，明年大選後，他將會再度調陞，如今卻傳來他辭世消息，令人不捨。