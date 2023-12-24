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花蓮婦幼園區3千民眾參與聖誕活動　主題燈飾閃爍至明年元月底

▲▼花蓮「婦幼親創園區」聖誕活動，吸引了超過三千名熱情民眾參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮「婦幼親創園區」聖誕活動，吸引了超過三千名熱情民眾參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「婦幼親創園區」23日隆重舉辦了一場充滿聖誕氛圍的活動，吸引了超過三千名熱情民眾參與，的民眾共同創造熙攘繁華的聖誕氛圍，擁抱節慶喜悅，共同享受這個美好的假日。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府每年都精心策劃舉辦豐富多彩的聖誕活動，享受節慶氣氛的同時，更是一個加深親子互動和家庭情感的日子。花蓮縣政府希望透過這些精彩的活動，和所有民眾更加貼近享受這個特別的時刻。

社會處陳處長加富也在這個充滿溫馨濃厚氛圍季節表示：「今年的聖誕活動將帶來一場充滿溫馨和歡樂的節慶饗宴，縣府鼓勵家庭成員和朋友一同參與，共度這個特別的日子。」

▲▼花蓮「婦幼親創園區」聖誕活動，吸引了超過三千名熱情民眾參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮「婦幼親創園區」在這個季節搖身一變成為充滿聖誕氛圍的光影世界，聖誕樂章、天籟聖誕童聲、許下聖誕心願、光之聖誕、魔法幻境、星空共舞、小丑嘉年華及冰雪泡泡秀等活動精彩繽紛呈現。幼兒園的報佳音表演獲得了觀眾的熱烈掌聲，可愛的幼兒們身穿聖誕裝，用天使般的聲音唱出聖誕歌曲，感動了在場的民眾，光之聖誕-光雕show更為活動帶來了一場別出心裁的聲光盛宴，

除了12月23日聖誕活動外，12 ／24至12 ／25日晚上6:00-8:30持續有光之聖誕-光雕show和旋轉聖誕-旋轉木馬活動，一起和民眾度過熱鬧溫暖的聖誕假期。

聖誕主題市集，吸引了眾多市民和遊客前來品味特色美食。花蓮在地精選店家紛紛參與，提供各種美味的小吃讓人目不暇給。

▲▼花蓮「婦幼親創園區」聖誕活動，吸引了超過三千名熱情民眾參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參加民眾紛紛表示，這次的聖誕活動-繽紛聖誕彩繪光影為他們帶來了難忘的回憶，並增進了親子互動和家庭情感。活動主辦方表示未來若有機會將繼續舉辦親子活動，為花蓮的居民和遊客帶來更多歡樂和溫馨，讓大家在聖誕季節充滿愛與希望。

聖誕主題燈飾將閃爍至2024年1月30日，花蓮「婦幼親創園區」隨時歡迎民眾前來園區走走拍照留念欣賞這燦爛的節慶佈置。
 

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