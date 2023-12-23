披著蔬菜皮的澱粉！6種「偽蔬菜」大公開　營養師曝它熱量最驚人

▲營養師張馨云公開盤點6大類「偽蔬菜」的熱量及碳水化合物含量。（圖／翻攝自張馨云營養師的食繪宣言 臉書專頁，下同）



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像蔬菜又不是蔬菜？營養師張馨云指出，食物界也存在著「披著蔬菜皮的澱粉」，像是常見的西谷米、地瓜、山藥、馬鈴薯、荸薺和蓮藕，表面上雖然看似蔬菜，實則屬於澱粉類，熱量和碳水化合物不容小覷，其中西谷米更以371大卡的熱量、90公克的碳水化合物奪下雙料冠軍。

營養師張馨云20日在臉書專頁「張馨云營養師的食繪宣言」發文公開盤點6大類「偽蔬菜」的熱量及碳水化合物含量，她表示，其實這些食物並不是大壞蛋，只要民眾能分清楚它們的屬性，反而更有利於往後在食物上的選擇，她也舉例分析，若以每100公克計算，西谷米含有的熱量及碳水化合物都遠超過其他5種食物，其次是以114大卡、碳水化合物25公克的地瓜，接著是山藥的85大卡、碳水化合物18公克，而馬鈴薯、荸薺和蓮藕則依序在後。

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張馨云提到，在呼籲民眾清楚分辨哪些食物是「偽蔬菜，真澱粉」後，並不是要大家過於恐懼吃澱粉，反而希望能建立起大眾「食物代換、份量控制」的觀念，像是山藥和白飯皆屬於全穀根莖類，也都富含澱粉，在每天應攝取的6大類食物額度中，若午餐已經吃了一塊80公克的山藥，這時的白飯就可以減少4分之1碗。

張馨云補充，上述這種替換吃的作法，不僅能夠實行食物代換的理念，也因為不同食物中存在的為量營養素有些許不同，藉此可以達到補充多元營養素的效果，更重要的是，若正值飲食控制期間，不會因為都只吃到一樣的食物而感到膩，透過適時地更換食材，才得以讓飲食控制的計畫愈走愈順利。

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