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客稱「iPhone摔到軟墊爆了」喊退錢　店員一看快哭出來

▲原PO遇到奧客。（圖／翻攝臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

▲原PO遇到奧客。（圖／翻攝臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

記者張靖榕／綜合報導

不少店家都遇到許多光怪陸離的消費糾紛經驗，新竹一名從事手機維修行業的網友，就遇到一名客人拿著新買1個月的iPhone來退貨，聲稱手機掉到軟墊上就撞壞了，但他一看手機整個摔爆甚至螢幕都翹起彈出，看得他差點要哭出來。照片分享到網路上後，網友也紛紛說扯，明顯就是遇到無理取鬧的奧客。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」分享，客人從她店裡買回去使用1個月的手機，月初來店裡說要退錢，聲稱「手機從口袋掉出來，碰到軟墊還摔壞」，但手機拿出來一看，讓她傻眼到不行，「我一看差點哭出來」。

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▲原PO遇到奧客。（圖／翻攝臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

▲原PO遇到奧客。（圖／翻攝臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

原PO分享的照片顯示，客人手機不只背面摔壞裂出大量蜘蛛絲痕，鏡頭也刮傷，誇張的是正面摔到螢幕與手機本體已經有部分明顯分離，螢幕畫面還有一角直接暗掉，實在很難讓人相信這是「碰到軟墊就摔壞」的模樣，但她說客人在現場「亂了2個小時，一直鬼打牆。」

網友紛紛留言，「被車輾過差不多吧。我被車輾過2次都沒這麼嚴重」、「他家的軟墊是大理石做的」、「笑死，退他87塊啦」、「請問對方軟墊哪買的，我最近在找建材」、「他家的軟墊是金剛石做的嗎？這種程度的摔傷力度不小欸。」

有人問後續怎麼處理，原PO表示就在現場被對方罵完後離開，但並沒有屈服於對方換新機給他。

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