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社會 社會焦點 保障人權

騎士撿東西被叭！抓狂揮西瓜刀砍車　「5月大嬰兒在車上」駕駛嚇壞

記者唐詠絮／彰化報導

一名謝姓機車騎士，日前深夜行經彰化縣田尾鄉中山路與民生路口時，因東西掉落在路中間，彎腰撿拾時，後方林姓駕駛擔心他發生意外，好心輕按喇叭提醒，沒想到謝竟從機車裡拿出西瓜刀狂揮，甚至拿刀猛砍對方車窗還留下刀痕。由於車上還有妻子、弟弟，以及一名5個月大男嬰，林嚇得報警求助，警方通知謝男到案後，將全案依恐嚇、毀損、強制、公共危險等案函送。

▲彰化田尾鄉出現持刀男攻擊駕駛。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲彰化田尾鄉出現持刀男作勢攻擊駕駛。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

案發後，林姓家人也在「爆料公社」po文，「從沒想過會親身遇上這種社會案件」，她指出，當時車上坐的一家4人，其中還有1名才5個月大的小男嬰，行經田尾鄉中山路與民生路口，號誌為綠燈正常行駛，遠遠發現有名男子橫擋在路中央撿拾東西，深怕男子未注意而撞上，當時放慢車速並鳴聲喇叭提醒，沒想到卻差點引來殺身之禍。

▲彰化田尾鄉出現持刀男攻擊駕駛。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲彰化田尾鄉惡男當街拿西瓜刀砍車。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

林姓男子說，自己好心輕按喇趴提醒後，該名機車騎士竟持西瓜刀然朝車前逼近、並且持刀拔刀作勢要追砍，他倒車閃躲後持刀騎士又追上來，步步逼近車子，她只好加速離開現場，但車窗還是被砍了一刀，留下刀痕，至今餘悸猶存。

北斗警方初步調查，案發於12月18日21時37分許，林男駕駛自小客車，行經田尾鄉中山路與民生路口與一輛重機車發生衝突，遭對方持疑似西瓜刀的器械揮舞恐嚇，並揮刀砍車，被害人至北斗分局海豐派出所提告恐嚇及毀損。

經海豐派出所調閱路口監視器及附近商家監視器清查，查出涉案人是謝姓男子，20日晚間通知嫌疑人到案說明，謝坦承當時係因騎乘機車，東西掉落，去撿時遭對方按喇叭不爽才會追打該車輛車窗，全案依恐嚇、毀損、強制、公共危險等案函請彰化地檢署偵辦。

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