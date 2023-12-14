饗賓捐千張「響食天堂、果然匯」餐券義賣　助華光愛心勸募

▲饗賓集團與財團法人天主教華光社會福利基金會攜手，於果然匯竹北店舉辦「好家在有您.守護憨兒家園」愛心募款餐會。（圖／華光教養院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

長期耕耘公益的饗賓集團，12月14日與財團法人天主教華光社會福利基金會攜手於果然匯竹北店舉辦「好家在有您.守護憨兒家園」愛心募款餐會，除了贊助當天的餐會外，饗賓並捐贈饗食天堂600張、果然匯400張共1千張餐券進行義賣，集團陳啓昌董事長親自出席支持，希望拋磚引玉，集眾人善的力量，以1+1＞2的借力使力，大家攜手捐款做愛心，全力協助華光籌措修繕改建年久失修房舍、更新維護老舊設備、維護憨兒健康等800萬元的費用。

華光基金會董事長徐森義神父向來熱心公益且和華光結緣十餘年的竹北巿鄭朝方巿長親自出席募款餐會，另有「藤藝廊」力邀二位藝術家捐出畫作以及由知名畫家現場在圍巾上作畫義賣，希望集眾人善的力量，一起抛磚引玉，以1+1＞2的借力使力，大家攜手捐款做愛心，全力協助華光籌措修繕改建年久失修房舍、更新維護老舊設備、維護憨兒健康等八百萬元的費用。

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▲饗賓集團董事長陳啟昌。



40年的華光基金會，屋舍老舊漏水、遮雨棚長年破碎、復康巴士維護、憨兒天使們的健康照護等，龐大的經費十分仰賴社會大眾的奧援，但是在新冠病毒重創世界經濟，民生受到嚴重影響，即使疫情已經解封，但因景氣欠佳，個人減少不必要的開支，對華光來說無疑是雪上加霜，儼然也成了疫情受災戶！

饗賓集團董事長陳啓昌、總經理陳毅航感動於華光基金會創辦人葉由根神父對身心障礙天使無私的愛，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，與華光聯手舉辦「好家在有您.守護憨兒家園」愛心募款餐會，即日起113年11月30日，捐款5000元贈送饗食天堂餐券1張（限量600張），捐款3000元贈送果然匯餐券1張（限量400張）。12月14日的感恩餐會中，藤藝廊並聯手藝術家、畫家義賣畫作和藝術品，現場並有藝術家在圍巾上繪畫義賣。邀請大家慷慨解囊，一起為折翼天使們修繕老舊殘破的華光家園。

▲▼40年的華光基金會，屋舍老舊漏水、遮雨棚長年破碎、復康巴士維護、憨兒天使們的健康照護等，龐大的經費十分仰賴社會大眾的奧援，。

除了募款餐會外，歡迎透過「給華光一個溫暖的家」線上捐款或郵局劃撥、銀行轉帳等方式，把您的愛心送到華光。饗賓除了全力贊助華光在旗下品牌「果然匯竹北店」舉辦募款餐會外，旗下饗食天堂、果然匯也拋磚引玉，共提供1千張餐券感謝捐款者的愛心支持。為華光送暖，饗賓與你同行！

「好家在有您.守護憨兒家園」募款活動

活動時間：即日起至113年11月30日

捐款5000元即贈送饗食天堂餐券1張（限量600張）

捐款3000元即贈送果然匯餐券1張（限量400張）

捐款方式：

1.線上捐款

https://huakuang.family/contents/project_ct?page=1&p_id=27

2.郵政劃撥及銀行轉帳匯款

戶名：財團法人天主教華光社會福利基金會

郵政劃撥帳號：19678797

銀行轉帳匯款帳號：31250138998 銀行代號: 007

銀行名稱：第一銀行關西分行

分行代號: 3123 (臨櫃匯款時需填寫)