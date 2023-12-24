疑陸介選招攬赴陸豪華行　基隆遭收押里長「抗告成功」改50萬交保

▲基隆里長赴陸旅遊，涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法遭羈押，抗告成功。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

基隆檢警日前聲請羈押基隆信義區孝岡里長吳石金，因疑其受中國大陸資助赴陸旅遊，換取在台灣總統大選中支持特定政黨，等於中國大陸介入我選舉；吳石金不服提出抗告，高等法院撤銷發回更裁，吳改以50萬元交保但限制出境。

基隆地檢署指出，吳石金受中國大陸山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，招攬基隆市里長及親友等共33人，於年11月21日至26日，赴陸參加由中共政權或煙台市台辦出資招待之6天5夜山東旅遊團，郭姓社區發展協會理事長則協助處理赴陸相關事宜，參加者僅需先支付新台幣5500元，就可爽玩6天，抵達中國大陸後，還可退還人民幣1000元(約4300新台幣)給各團員，依匯率換算，形同整趟行程免費招待。

檢調指出，該團團員赴陸後落地即受招到，且全程有陸方台辦人員陪同，當地交通、景點、餐廳及住宿等費用由陸方全額支付，還安排高檔飯店、大餐招待，飯席間煙台市台辦主任、副主任、科長及山東省青島市台灣事務辦公室副主任等人都到現場。

有團員供出，這些中國大陸官方人員向團員發表「國民黨是自己兄弟、是我們自己的」、「兄弟如手足」、「要支持自己人」、「不要支持民進黨和主張祖國分裂的政黨」等涉及選舉、介入選舉的相關內容，誘使團員於明年總統大選，支持特定政黨或不投特定政黨，而且期間嚴禁團員拍照、錄影，避免留下證據。

檢方勘驗吳石金手機也發現，吳把手機通訊軟體WeChat裡和煙台辦事處人員對話紀錄刪除，認定吳涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，加上有滅證之虞，向法院羈押獲准，另諭知郭女10萬元交保。

吳遭羈押後不服抗告，高院發回更裁，基隆地院23日晚間重開羈押庭，法官改諭知吳交保金50萬，並限制吳出境出海、限制住居於戶籍地，而且不得與相關被告、證人接觸。