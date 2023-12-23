控賴清德老家背後恐涉犯罪行為　邱毅預告：下周一至北檢按鈴告發

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前宣布願將萬里老家公益信託，作為礦區文史紀念館之用，但爭議仍未平息，前立委邱毅指出，賴父當年礦災去逝的居所地址是中福路31號，國土署之後收回土地，將整塊土地賣給高雄建商財團，而賴清德當上立委憑藉特權，強佔中福路84號礦區辦公室，還蓋起房子，這些成本是賴清德自己負擔的嗎？背後恐涉及官商勾結，立委圖利貪污的重大犯罪行為，「我下周一上午將至台北地檢署按鈴告發。」

邱毅說，現在大家看到的賴清德老家是在中福路84號的，本來是礦區辦公室，賴父的居所與其他礦工一樣，被國土署收回土地，拆除房舍，並將整塊土地賣給高雄建商財團。而賴清德憑著立委的特權，強佔礦區辦公室，才有現在這棟房子。

邱毅指出，賴清德購買中福路84號的土地成本跟後續建造成本，以及前後側面三個花園的修整成本，是賴清德自己負擔的嗎？還是由上述來自高雄的建商財團所支付，用的是假交易真贈與的手法。如果真是如此，賴清德就牽涉圖利貪污罪。

邱毅說，上述情節涉及官商勾結，立委圖利貪污的重大犯罪行為，他下周一上午將至台北地檢署按鈴告發。

對於要將老家公益信託，賴清德說，政治人物沒有委屈，因此受到攻擊也不會特別抱怨，「但我是最關心礦區民眾居住的問題」，尤其是參選總統後，老家的房子被藍白陣營攻擊，已經造成鄰居非常擔心房子被認定為違建，也擔心房子被拆除。「未來一定會協助礦區民眾，解決這問題，確保他們居住的權益。」賴清德表示，也希望未來包括內政部、地方政府，全國有32公頃，上面有成千上萬礦工住戶，這些都需要幫忙。