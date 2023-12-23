最強母雞陳其邁出擊！24hrs三度合體李昆澤拚高票　粉絲嗨討抱抱

▲高雄市長陳其邁陪同立委李昆澤掃街，有支持者熱情上前擁抱。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

選戰進入倒數關鍵3週，高雄市長陳其邁化身最強母雞，昨（22日）晚與李昆澤大啖三民吉林夜市美食，今早（23日）兩人再度現身松江早市，並偕同正副議長、轄區議員拜託選民支持，喊出「三民區不能漏氣」。

三民區為客家重要聚落，陳其邁與李昆澤今天來到的松江早市，是後驛居民喜愛的在地市場，看到市長到來，民眾不顧買菜買到一半，紛紛放下菜籃搶著上前握手致意合影，更有粉絲一看到陳其邁就熱情衝上前，在寒冬清晨給市長大大的擁抱。

▲支持者送上象徵好彩頭的菜頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

不時有菜販送上象徵好彩頭的菜頭，支持者閩、客多聲道高呼「當選」、「凍蒜」、「後驛人支持你！」的聲音此起彼落，發揮高雄最強母雞的高人氣。

而立委李昆澤也開啟臉書直播掃街畫面，以子母畫面呈現分頭拜票的情形，由市長陪同立委，康裕成議長帶領議員，在松江市場分「鏡」合擊，緊握每一雙選民的手，要用全黨團結的誠意打動選民。

▲陳其邁與議長康裕成、副議長曾俊傑及轄區議員合體掃街，力拼李昆澤高票連任。（圖／記者許宥孺翻攝）

展現力挺自家立委的決心，陳其邁在24小時內陪同李昆澤三度橫掃三民區，在深入吉林夜市、松江市場後，今晚陳其邁也將出席李昆澤在「民主聖地」三民公園的造勢，透過市長高人氣魅力為李昆澤衝出高票拚連任。