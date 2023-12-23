賴清德中彰投竹苗「均衡台灣」計畫曝　交通＆醫療成亮點

▲賴清德今天前往中部及竹苗區域造勢。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／新竹報導

民進黨總統候選人賴清德今（23）展開「唱土地的歌，拚咱的希望」環島計畫，前進南投縣、彰化縣、台中市、苗栗縣、新竹縣造勢，會中也提出「均衡台灣，國家建設計畫」，其中交通及醫療政策成為一大亮點，他說，他身為醫師，最關注的就是人人都應該享有足夠的醫療資源和品質。

賴清德今天展開第三天環島拼字行動，上午先到南投縣、彰化縣，中午抵達台中市，再一路北上至苗栗縣、新竹縣造勢，與千餘名支持者一同拼出「美、德、WIN、台、灣（美德贏台灣）」5字。

對於南投縣，賴清德提出，他將推動「建設大步走，再造大南投」，透過「1個吸引，2大升級，8大計畫」，讓南投成為好生活好發展的所在，喊出台中捷運延伸到南投、集集支線延伸到彰化高鐵、建設日月潭水里纜車等主張；對於醫療，他支持部立南投醫院成為重度級急救責任醫院，也支持部立南投醫院擴建，將朝準醫學中心邁進。

對於彰化縣，賴清德對彰化的發展提出3大支持：第一，支持彰化在地農業；第二，支持工業三區一中心；第三，支持交通三大建設。他說，貨暢其流、地盡其利，才能帶動城市的發展，將支持台中綠線捷運延伸到彰化、彰化市鐵路高架化，以及東西向76快速道路、和美大橋與台19線的改線工程。

對於台中市，未來要透過「5大建設，1個支持」讓台中持續發展，細數各選區立委及立委候選人問政實績，未來將大力支持東勢豐原生活快速道路新建工程、加速台中捷運綠線延伸，還有支持捷運藍線規劃、海線鐵路雙軌及高架化、加速大慶到烏日鐵路高架化進度。

對於醫療領域，賴清德說明，他支持台中榮總第三醫療大樓新建工程，預計2028年完工，可以提昇治療的服務能量；另行政院已於2023年7月核定豐原醫院「后里分院興建計畫」，中央也會來大力支持，配合即將在2025年營運的衛福部豐原醫院，附設后里長照機構，讓鄉親就醫更方便。

對於苗栗縣，賴清德表示，他會優先推動國道一號五楊高架延伸頭份，舒緩尖峰時間的塞車問題，監督國道一號增設造橋交流道的工程，讓它可以順利完工，也會推動台61線八里到苗栗路段的平交路口改善，以及讓台72線與台61線的銜接路段盡快完成。

賴清德談及，他身為醫師，最關注的就是人人都應該享有足夠的醫療資源和品質，一定會在任內讓衛福部苗栗醫院急重症醫療大樓，完成擴建計畫，上個月，他也親自到部立苗栗醫院，了解目前擴建急重症醫療大樓與放射腫瘤中心的進度。

對於新竹縣，賴清德談及，竹科聯外交通整合計劃的寶山交流道改善工程，完工後可提供寶山一期、寶山二期便捷聯外交通；國道1號楊梅至頭份段拓寬工程建設計畫在行政院核定後，將是「桃竹苗大矽谷」的交通骨幹，紓解高速公路新竹路段壅塞，讓新竹人有一條順暢回家的路。

賴清德進一步指出，他會支持竹竹輕軌，強化「（桃園）航空城到（新竹）科學城」的雙城鏈結，未來透過機捷、高鐵與「竹竹輕軌」，連結高鐵新竹站、竹縣、竹市、竹科、清大、陽明交大及工研院，讓「桃竹苗大矽谷」內交通更便捷。