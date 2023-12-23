「年輕人沒夢是政府的責任」　侯友宜與高雄青年座談：推工資33K↑

▲國民黨總統候選人侯友宜今日參與青年與鄉親座談會，會中暢談青年、育兒等政策。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜今（19）日回防高雄，還舉辦青年與鄉親座談會，並首度與AI科技專家葛如鈞合體，侯友宜向在場支持者說明青年、育兒等政策，強調推出這些政策背後目的是要讓年輕人築夢，當選後，第一件該做的，就是基本工資至少要3萬3起跳，明年9月則會邀銀行和政府合作，推出1500萬免頭期款房貸。

鞏固南部選票，侯友宜早上一口氣到左營新莊天后宮、新庄仔天公廟、三鳳宮、玉皇宮參拜，緊接著到前金、三民區進行車隊掃街。下午參與青年與鄉親座談會，並首度與國民黨不分區第3名、人稱寶博士的AI科技專家葛如鈞合體，希望能搶攻青年族群與科技界選票。侯友宜一進到會場就受到支持者夾道歡迎，現場高喊「總統好」。

▲支持者夾道歡迎，高喊「總統好」。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜指出，現在痛苦指數創十年新高，經濟成長率1.42%創14年新低，現在很多年輕人不結婚、不生孩、房子買不起、生活鬱卒很難過。

「這個年代讓年輕人沒有夢，是政府的責任」侯友宜說，他想起他爸爸媽媽那個年代，是二戰之後，百業蕭條，那個年代很辛苦，但是他們不會覺得自己辛苦，他們認為努力打拼就有飯吃、有錢養小孩，他的父母共生下四個小孩都有讀書，其中大哥更是高醫前院長。

▲侯友宜與葛如鈞首合體。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜提到，他離家時，父親曾對他說，「你要自己拚」，他到台北打拼後，娶妻、生下3個女兒，現在3個女兒各自有工作、慢慢在築夢。話鋒一轉，侯友宜批評，政府對她們築夢的速度，都要加把勁，民進黨八年執政，25歲以下年輕人有一半的薪水不超過3萬，這薪水在北部生活，養活自己都很難，不可能存到錢。

侯友宜說，房價在總統蔡英文執政時代，新屋飆漲到快2倍，但薪水卻沒有跟著漲，所以政府要付出最大支持力量給年輕人，「基本工資至少要3.3萬起跳，我當總統，這是第一個該做的」。第二則是國家要幫忙養小孩，他擔任新北市長時，他廣設120多間公共托育，孩子上公立、非營利、準公共化都免月費，讀私立幼兒園、自行托嬰則補助1萬元；再來是義務教育，課後輔導以前都到6點，他免費延長至7點，高中實驗費用也由政府補助，民進黨說要補助私立大學學雜費3.5萬元，他則是喊出114年度補助到5萬元。

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜表示，孩子出了社會要租房、慢慢有能力買房，但薪水3、4萬要存錢很慢，所以他推出1500萬免頭期款房貸，是希望給年輕人一個機會，讓年輕人將租房子的錢去繳利息、貸款；假設買1500萬的房子，至少也得存300、400萬元的頭期款，等存到這筆錢，房價又不知道飆漲到哪去。侯友宜允諾，他當選後，明年9月他會邀銀行和政府配合。

結束與高雄青年的座談，侯友宜立即趕回台北舉辦總統選舉大造勢，這場凱道造勢，預計藍營大咖將全部出動，除了正副總統參選人侯友宜與趙少康之外，包括藍營執政14縣市長、後援會總會長前立法院長王金平、前總統馬英九、國民黨不分區立委龍頭韓國瑜以及國民黨主席朱立倫等人都將出席。據藍營人士透露，預計各路動員將可望上看6萬人。