聲林之王表演會邀台大嘻研等6大社團站上「台北車站東森廣場」炫舞熱唱！

▲聲林之王「先聲奪人」表演會於台北車站東森廣場熱血登場！（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

聖誕夜前夕，聲林之王「先聲奪人」表演會把年輕新秀的火熱表演以及線上線下的觀眾目光，全都吸引到台北車站東森廣場，提前嗨翻聖誕週末！今（12/23）聲林之王驚喜推出聖誕企劃，邀請淡江舞研、政大吉他、台大嘻研、師大吉他、台大流唱及政大黑音等知名6個大專院校社團，來到明亮遼闊的東森廣場接力演出，在「聲林之王」首屆擁有高人氣的全民妹妹Gail，更在最後壓軸現身！

一連3小時不間斷的精彩演出，首先由充滿活力與超燃舞技的淡江舞研，為現場帶來「超Hot」熱力，讓人驚歎到不行的舞技與律動感，就連現場主持人曉梅當場拱她們跳起時下最夯的抖音舞步「科目三」也是沒有在怕！音樂一下，馬上跳起超對節拍的魔性絲滑舞步，引爆現場尖叫聲不斷，現場同學甚至還拿起手機搶拍，展現這群年輕新秀無所畏懼的態度！

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▲臨時被CUE時下最夯的「科目三」，也難不倒來自淡江舞研的女大生！

隨後陸續登場的政大吉他、師大吉他與台大流唱，也帶來獨立文青、華人流行、復古美式等不同風格的歌曲，讓現場觀眾無論是否有聽過，都會不自覺跟著優美旋律享受擺動。台大嘻研、政大黑音則帶來十足節奏感與FLOW，句句都是Punchline的歌詞與韻腳也為現場觀眾帶來超驚喜共鳴，就連經過的旅客也紛紛停下腳步，重新領略台饒新勢力！難得的是，這場表演也同步在《ETtoday星光雲》線上直播，燃炸現場的表演讓許多網友不甘只是隔著螢幕欣賞，直接留言宣告，「我們要衝去現場啦！」

▲▼來自北部知名的大專院校社團，帶來驚豔全場的燃炸演出！

全球華人選秀節目《聲林之王》最初製作的初衷，即是東森集團總裁王令麟希望能給年輕人一個發光發熱的舞台，今年10月起經營的台北車站東森廣場延續這樣的精神，除了廣邀知名美食、潮牌店家進駐，整個廣場更特別設置多面落地鏡，並在設計初期就規劃出可供表演活動的場地，就是希望全新亮相的台北車站東森廣場不只是地下街，更是能帶來各種活動展演的多元空間。

參與此次表演的兩位台大嘻研社陳同學興奮表示，「接到『聲林之王』邀請時真的很開心，從來沒想過能有一天在北車表演，這對我們來說是一個很棒的曝光機會！」過去他們接觸的表演場地，主要是在室內或是需要購票入場等較封閉的活動場域，「但今天在彩排時就有很多人圍觀，有興趣的人都會停下來看表演，對我們來說可以吸引到不同觀眾。而且整個表演活動辦得滿盛大，未來有機會的話，還想在台北車站東森廣場繼續演出！」

▲於台大嘻研社擔任活動長(左)與網管(右)的陳同學，樂見能有一個交通方便、能吸引不同族群的表演場域。

聲線極具爆發力的游同學，身兼政大吉他副社長以及台大流唱教學，演出經驗豐富的她興奮表示，「我們很少遇到這麼大的舉辦方，所以當初接到邀請真的非常非常興奮，覺得這麼難得的機會一定要來！」有別於和台下觀眾有距離的舞台表演，她也相當喜歡這次讓她可以隨性放鬆的場地，因此她也特別選擇能貼近現場觀眾的復古英文歌，希望可以引起大家共鳴熱唱。

▲聊到平常表演場地，游同學也認真表示，平常他們都會在自己的YT、IG放上創作作品，「但我們學生其實很需要一個平台，讓我們有機會宣傳推廣。未來有『聲林之王』這樣的活動機會，我們都會好好把握！」

東森購物總經理彭鴻珷表示，每天經過台北車站東森廣場的人流約有27,000人左右，要讓大家注意到東森廣場的蛻變，最好的方式就是辦活動。之前辦過麻將、投籃比賽、這次則辦發表會、簽唱會，也邀請大專院校學生一起加入，相信可為受眾帶來不同感受！「這次的表演會非常成功，主要原因就是人流夠，大專院校也會為彼此應援，加上還有星光雲在線上強力推播，都為我們帶來許多觀眾。」彭鴻珷也指出，不只年輕人會在這裡跳街舞，最近他也觀察到有媽媽族群會來這裡跳廣場舞，未來會持續透過不同娛樂設施如投籃機、打鼓機，以及不一樣的主題活動如街舞、廣場舞比賽，帶給大家更多休閒活動與表演機會。

▲東森購物總經理彭鴻珷指出，台北車站東森廣場不會受到颳風下雨等氣候影響，相當適合在未來持續推出活動、與民眾互動。

聲林之王「先聲奪人」表演會愈到最後，現場愈是圍繞一圈又一圈的粉絲，終於大家期待已久的「全民妹妹」Gail亮麗現身！一開場就帶來當初在首屆「聲林之王」一夕爆紅的《心花開》，現場粉絲更是紛紛點歌，大方的Gail也一連送上全新專輯單曲《掩蓋》和《沒關係啦》。現場粉絲可以說都是從12歲的Gail開始關注起，當初Gail讓其他參賽者都不敢小覷的潛力，也體現東森集團支持年輕人的不遺餘力，接下來的台北車站東森廣場更將成為培育大專院校學生和年輕新秀，勇闖初試啼聲、先聲奪人的場域！

▲Gail壓軸現身，一連三首招牌歌曲唱進現場粉絲的心！