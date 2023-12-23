蔡英文出手！選戰倒數關頭辦「辣台派」應援　號召英粉力挺賴蕭

▲總統蔡英文將舉辦英粉實體活動，號召支持者挺賴蕭。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選進入倒數階段，民進黨總統候選人賴清德近來啟動全開還島行，深入基層與支持者面對面互動，為明年選戰做最後衝刺。而在這關鍵時刻，總統蔡英文也出手，預計在12月29日舉辦「應援之夜-人蔘好彩投」活動，號召「辣台派」英粉集結，一同為「英德美」蔡英文、賴清德與蕭美琴3人同台應援。

蔡英文23日透過Line與粉絲表示，距離投票，只剩下21天，大家都準備好投給誰了嗎？過去7年多，謝謝辣台派的支持，和我一起打拚，從婚姻平權、年金改革、國防改革、外交挑戰，克服一關又一關的難關，也同時加薪減稅、長照幼托，用心照顧人民，「因為有你，我們才能讓世界『上架台灣』，讓台灣走向世界」。

蔡英文提到，選戰的最後關頭，2023年的最後一個Friday Night，她要再次舉辦一場「應援之夜-人蔘好彩投」，這次不只有她，還有「Team Taiwan隊長」賴清德、 「台灣戰貓」蕭美琴， 「英德美」同台應援，需要你的加入，才能「贏得美」！

蔡英文提醒，座位有限，預計12月25日晚上6點開放在賴清德的Line開放報名，是唯一的報名管道，提醒支持者、粉絲一定加入賴清德官方Line，「歲末年終，是相聚的好時刻，邀請你一起到現場或在線上，與我一起度過」。