　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文出手！選戰倒數關頭辦「辣台派」應援　號召英粉力挺賴蕭

▲▼賴清德全國台北市競選總部成立大會，蔡英文致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統蔡英文將舉辦英粉實體活動，號召支持者挺賴蕭。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選進入倒數階段，民進黨總統候選人賴清德近來啟動全開還島行，深入基層與支持者面對面互動，為明年選戰做最後衝刺。而在這關鍵時刻，總統蔡英文也出手，預計在12月29日舉辦「應援之夜-人蔘好彩投」活動，號召「辣台派」英粉集結，一同為「英德美」蔡英文、賴清德與蕭美琴3人同台應援。

蔡英文23日透過Line與粉絲表示，距離投票，只剩下21天，大家都準備好投給誰了嗎？過去7年多，謝謝辣台派的支持，和我一起打拚，從婚姻平權、年金改革、國防改革、外交挑戰，克服一關又一關的難關，也同時加薪減稅、長照幼托，用心照顧人民，「因為有你，我們才能讓世界『上架台灣』，讓台灣走向世界」。

蔡英文提到，選戰的最後關頭，2023年的最後一個Friday Night，她要再次舉辦一場「應援之夜-人蔘好彩投」，這次不只有她，還有「Team Taiwan隊長」賴清德、 「台灣戰貓」蕭美琴， 「英德美」同台應援，需要你的加入，才能「贏得美」！

蔡英文提醒，座位有限，預計12月25日晚上6點開放在賴清德的Line開放報名，是唯一的報名管道，提醒支持者、粉絲一定加入賴清德官方Line，「歲末年終，是相聚的好時刻，邀請你一起到現場或在線上，與我一起度過」。

ET快訊
鄰居「一口氣裝34台冷氣」　妹子擔心1狀況：不敢想像
南韓銀行「神鬼高層」洗錢73億　老婆把錢藏在泡菜中
寒流殺來「街頭一票妹子1穿搭」！內行曝：0度也照穿
平安夜冷氣團再襲！連2天急凍探9度
名導「驚傳破產」欠債800萬！　李心潔證實：盡力在幫他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨「侯康」造勢備「許願平安樹」　支持者多盼「下架民進黨」

列時力不分區第一　不老騎士推手談長照改革：再不出來就來不及！

中部3女力助攻楊曜聰　盧秀燕：拿「這3政見」反制民進黨

最強母雞陳其邁出擊！24hrs三度合體李昆澤拚高票　粉絲嗨討抱抱

賴清德中彰投竹苗「均衡台灣」計畫曝　交通＆醫療成亮點

藍綠衝刺！賴清德中台灣拉選票　侯友宜凱道號召6萬人、大咖全到場

不畏風雨相挺！黃捷「擋泥板」車聚掃街　40騎士組貪食蛇車隊

買菜展親和力！陳佩琪市場拜票力挺李有宜　收到攤商「好彩頭」

幕後／賴清德衝中彰投竹苗　綠憂「選情冷」恐變民進黨危機

蔡英文出手！選戰倒數關頭辦「辣台派」應援　號召英粉力挺賴蕭

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

43歲小嫻宣布：我考上大學了！　圓夢進音樂系「我是榜首」

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

國民黨「侯康」造勢備「許願平安樹」　支持者多盼「下架民進黨」

列時力不分區第一　不老騎士推手談長照改革：再不出來就來不及！

中部3女力助攻楊曜聰　盧秀燕：拿「這3政見」反制民進黨

最強母雞陳其邁出擊！24hrs三度合體李昆澤拚高票　粉絲嗨討抱抱

賴清德中彰投竹苗「均衡台灣」計畫曝　交通＆醫療成亮點

藍綠衝刺！賴清德中台灣拉選票　侯友宜凱道號召6萬人、大咖全到場

不畏風雨相挺！黃捷「擋泥板」車聚掃街　40騎士組貪食蛇車隊

買菜展親和力！陳佩琪市場拜票力挺李有宜　收到攤商「好彩頭」

幕後／賴清德衝中彰投竹苗　綠憂「選情冷」恐變民進黨危機

蔡英文出手！選戰倒數關頭辦「辣台派」應援　號召英粉力挺賴蕭

國民黨「侯康」造勢備「許願平安樹」　支持者多盼「下架民進黨」

papi醬「過年各回各家」觀念網掀戰　結婚10年：雙方父母沒見過面

蕭秉治合體鼓鼓母校開唱！　 嘴甜狂撩：輔大女生最漂亮

小A辣真的做出「聖誕樹髮型」！還有燈泡在發光　網驚：太狂了

雪橇犬？哈士奇「被暖桌征服」爽露美腿　爸笑：回不了西伯利亞

第4屆元坤盃橄欖球賽盛大開幕　創辦人杜元坤盼台灣橄欖球走向國際

范少勳辦攝影展 媽媽分期付款幕後有洋蔥

列時力不分區第一　不老騎士推手談長照改革：再不出來就來不及！

粉絲卡位北車東森廣場應援！「全民妹妹」Gail開唱超感動

中部3女力助攻楊曜聰　盧秀燕：拿「這3政見」反制民進黨

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

政治熱門新聞

直擊／高雄在地綠營倒戈挺侯友宜！　高喊凍蒜手比3

認口誤！趙少康三度澄清：侯是最好的總統

快訊／找到海虎潛艦救難浮標、救生衣　仍未尋獲落海官兵

韓國瑜問江啟臣妻「他鼻子大厲不厲害」

趙少康又口誤「江啟臣是恐怖分子」改口是賴清德

分析／趙少康不被口誤打亂節奏！開炮又遞橄欖枝　宛如「戰情室」上線

分析／吳欣盈全程念稿零互動　母語非中文仍努力闡述政見展誠意

北市府徵才釋出201個職缺　月薪最高可達7萬

侯友宜讚他政見會表現最好！　趙少康再喊：兄當選就是我的老大

海虎軍艦落海意外原因調查出爐　3官兵落水仍未尋獲

分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

賴清德：柯文哲炒作農地來賺大錢

選戰觀察／400年來第一戰！侯友宜「回嘉」　盼「嘉義人支持家己人」

記者受陸指示做「侯康」超車假民調　綠委指金溥聰先知：真的有人做假

更多熱門

相關新聞

侯友宜喊當選後：先推工資3.3萬↑

侯友宜喊當選後：先推工資3.3萬↑

國民黨總統候選人侯友宜今（19）日回防高雄，還舉辦青年與鄉親座談會，並首度與AI科技專家葛如鈞合體，侯友宜向在場支持者說明青年、育兒等政策，強調推出這些政策背後目的是要讓年輕人築夢，當選後，第一件該做的，就是基本工資至少要3萬3起跳，明年9月則會邀銀行和政府合作，推出1500萬免頭期款房貸。

蕭美琴稱「綠比藍更懂拚經濟」　侯友宜酸：經濟成長率14年新低

蕭美琴稱「綠比藍更懂拚經濟」　侯友宜酸：經濟成長率14年新低

對總統大選表態？　時力列兩條件：看哪位候選人更符合時力理念

對總統大選表態？　時力列兩條件：看哪位候選人更符合時力理念

選前唯一凱道造勢！　國民黨今晚號召6萬人拚逆轉

選前唯一凱道造勢！　國民黨今晚號召6萬人拚逆轉

趙少康口誤「賴清德我老大」　侯友宜：他很會創造話題一講新聞就報

趙少康口誤「賴清德我老大」　侯友宜：他很會創造話題一講新聞就報

關鍵字：

2024賴清德2024總統蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

阿本「那個人是我第一任男友」

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

周曉涵寒流現蹤華西街「穿超少」！

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面