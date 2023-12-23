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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴稱「綠比藍更懂拚經濟」　侯友宜酸：經濟成長率14年新低

▲▼侯友宜台中向上市場掃街拜票。（圖／記者許權毅攝）

▲侯友宜。（圖／記者許權毅攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今日接受媒體訪問，有媒體提問，蕭美琴說民進黨比國民黨更懂拚經濟，還說中國大陸這籃子破洞，怎麼會想放更多雞蛋進去？侯友宜說，民進黨執政近8年，痛苦指數創十年新高、經濟成長率1.42%創14年新低，而民進黨拚經濟是對中國大陸依賴度更高，民進黨不僅在籃子放更多的蛋，還把籃子敲破。

侯友宜說，現在面對ECFA的貿易壁壘問題，民進黨不面對、不處理，按照民進黨面對問題的方式，低薪、高物價狀況永遠不會改變。民進黨的3萬資本工資跳票，未來由侯友宜當總統，會給所有人安定的生活，任內基本工資會調到3萬3千元。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，民進黨執政下，台灣對中國大陸(含香港)的貿易總額越來越高，從2017年總金額1800多億，到2021、2022年的2700多億，貿易順差在2017年的780多億，至2021、2022年皆維持1000億以上，民進黨根本一直在籃子裡放雞蛋。

王敏旭說，馬政府任內簽訂ECFA後，紐西蘭與新加坡都願意和台灣簽訂FTA；反觀蔡政府任內國際主流國家的FTA成績掛零。而主計總處已下修2023年經濟成長率至1.42%，寫下14年來新低水準，蕭美琴可能太久沒有在台灣了，感受不到年輕人的痛苦。

另外有媒體提問，蕭美琴說賴蕭配最能夠延續蔡英文的外交路線。侯友宜表示，蔡英文路線是斷交路線、兩岸兵凶戰危的路線，未來他要走的路線是台灣的中間路線，他會讓兩岸穩定並堅持民主自由制度，並持續與日本、美國等國家做朋友，也會與中國大陸做朋友。

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