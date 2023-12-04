上健身房「妹子來搭訕」　他列超狂8點：省很多錢

▲原PO自豪，上健身房被妹子搭訕。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

不少上班族為了追求體態，會去健身房鍛鍊！而一名男網友列出8大優點，直呼去健身房CP值爆表，包括「省水、瓦斯與電費錢」、「免費的社交場合」、「免費廚藝升級」與「培養客戶關係」等，更讓他爽翻的是，「因為健身有女生主動認識我，難道不值得投資嗎？」該文引發網友熱烈討論。

一名男網友在Dcard表示，由於家人生性節儉，他在家洗澡只要洗超過5分鐘就會被說浪費，於是他發現去健身房「不僅省又是個好的投資」，月費1099元，平均一天約36元，對生活沒有太大的壓力，「很多人電話費、菸錢就超過了，更別說健身是讓你更健康的地方。」

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原PO接著列出8個優點，包括「省水、瓦斯與電費錢」且提供毛巾與沐浴乳、「培養興趣」、「四季如春（夏天有冷氣、冬天有暖氣）」、「免費的社交場合」、「省下餐費」、「免費廚藝升級」、「省下醫療費」及「培養客戶關係」。

關於省下餐費部分，原PO解釋，他每天健身練到想吐，完全不會想吃垃圾食物或飲料的慾望，頂多會補充乳清蛋白；而最後1點培養客戶關係，他說，因為從事業務類型工作，可以找客戶一起運動，不用另外約咖啡廳，「因為健身的關係也接了不少生意。」

加上健身房離家近，與上班路線重疊，原PO直呼，基本上不會有多餘的油錢問題，「我機車也每天找停車位省30元。」最後更重要的是，原PO竊笑透露，「因為健身有女生主動認識我，難道不值得投資嗎？」

底下網友熱議，「健身房的確是不錯的地方，煩的是會有教練在找業績，打擾運動」、「我男朋友還真的辦會籍去洗澡的」、「健身房我覺得可以，但某連鎖拉黑素質，導致我有時候寧願去運動中心」、「我也覺得被打擾很煩，自從我戴上耳機，當個不好相處的人後，瞬間清淨很多」、「我加入我家附近的（健身房），30天599元，我都裝水裝滿，但這裡不能洗澡有點可惜」、「健身房的費用是最便宜的啦，伙食費才是最貴的吧」。