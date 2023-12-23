貨車國道瘋狂逼車「挨罰詭辯風吹的」　法官虧：老天拿吸管吹你？

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子駕駛大貨車行經國道1號北向111公里處，認前方自小客車車速明顯低於80公里，竟按喇叭、逼車還超車併排，因此被檢舉開罰，並吊扣牌照半年，他辯稱是因側風、過彎及地面因素才失去平衡靠近該車，並沒有逼車，還打官司抗罰。但法官認為，老天爺不是拿著吸管只對準黃的車子吹氣，沒理由只有你一台大車被風影響，其他車都沒事，判他敗訴。

判決書指出，黃姓男子駕駛大貨車於2022年12月13日下午，行經國道1號北上111公里處，因有「任意以迫近迫使他車讓道」、「任意以迫近迫使他車讓道(處車主)」之違規情事被檢舉，國道公路警察隊勘驗屬實，以違反道路交通管理處罰條例第43條第4項之規定開罰。按違反該規定，最高處以3萬6000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月處分。

他不服提出訴訟，坦承確實有對其前方之自小客車按喇叭及靠近其車輛，僅稱係因提醒其車速過慢，但因側風、過巒路段及地面因素才失去平衡靠近該車。

法官勘驗相關證據，發現該路段雖為苗栗山區，但高速公路路面養護最為完善，從照片中也未看見路面有何問題，但原告所駕駛車輛係營業大貨車，倘若原告這麼重的車都會被風吹飄移了，周圍小轎車應該有更明顯被風吹起的情形才對，老天爺又不是拿著吸管只對準原告的車子吹氣，沒理由只有原告一台大車被風影響，周圍的車輛都無類似情形。

法官判決指出，原告另稱：「僅是好意提醒，並無惡意」。經查照片當時並無塞車、且前車行駛於正中間的車道，原告若嫌前車太慢，直接從外側車道直行開走就好，位在正中間車道的前車根本對原告沒有影響，至於前車車速是否過慢，並非原告需要干涉的，倘前車有違規，自然會另受裁罰，不需要原告干預，因此判他敗訴，仍要繳交罰款。