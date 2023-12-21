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社會 社會焦點 保障人權

轟曾格爾庭外假哭！正宮怒批他做偽證：這對父女恥度無下限

▲▼登山女神曾格爾二審出庭，律師吳光禾、律師吳彥鋒。（圖／記者吳銘峯攝）

▲登山女神曾格爾二審出庭，她受訪時含淚否認不倫人夫。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳佩蓁／台北報導

「登山女神」曾格爾去年遭控不倫已婚陳姓富商，在疫情嚴峻間與相約三二行館開房「泡湯」，慘遭正宮「公關界女強人」岳啟儒起訴求償200萬，一審曾敗訴須賠30萬元，但她不服提出上訴，19日開庭結束後，曾在媒體面前落淚堅稱自己沒做過踰矩的事。這讓正宮岳啟儒看了十分不滿，昨晚在臉書發文轟曾格爾假哭、說謊，「這對父女恥度如此無下限。」

岳啟儒表示，看到曾格爾受訪時落淚，讓她哭笑不得，「看著曾格爾假哭、說謊，她的律師也跟著配合這場鬧劇，我實在是哭笑不得，原來我捲入了一場爛戲」，她後悔當初心軟答應一審不公開審理，沒辦法讓外界知道法庭內到底有多荒謬。

▲▼曾格爾父親曾國良說「紅顏易老，桑田隨時變清波。」（圖／記者劉昌松攝）

▲岳啟儒指控曾格爾父親曾國良說謊。（圖／記者劉昌松攝）

岳啟儒指控曾格爾的父親曾國良出庭時做偽證，表示他謊稱當晚12點5分曾格爾有回家，但法官問他隔天早上是否有看到女兒出門，曾國良卻表示自己早上6點就出門游泳，所以不知道，而岳的律師質問曾父：「居隔必須一人一戶，當天你們不可能住一起。」沒想到曾國良腦羞成怒大抓狂，不停的罵：「你這個爛律師！」激動到被法官制止。

法官重新詢問後，他才又改口，稱有看到女兒進門打了招呼後，他就開車回苗栗了，岳的律師則質問：「所以你半夜開車回苗栗，一早再開回台北6:00去游泳？」曾國良回答「對。」

二審開完庭後，曾國良對媒體指控岳仙人跳，讓岳啟儒氣憤表示，「我才知道這對父女恥度如此無下限，這偽證劇碼被我告進刑事，所以他們當然要上訴民事，以免刑事也起訴、判刑就要去吃牢飯，說謊對詐騙來說是家常便飯，明白他們父女本質是騙子，就能了解所有為什麼。」

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