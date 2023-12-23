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大陸 大陸焦點 特派現場

冰凍線跨過淮河！半個中國被冰封　廣東破40年紀錄「下探-2.4℃」

▲▼中國天氣網發布常年冬至期間冰凍地圖，顯示中國在1991至2020年冬至期間的最低氣溫。（圖／翻攝自中國天氣網微信公眾號）

▲中國天氣網發布常年冬至期間冰凍地圖，顯示中國在1991至2020年冬至期間的最低氣溫。（圖／翻攝自中國天氣網微信公眾號）

記者葉睿涵／編譯

大陸22日迎來冬至，顯示一年中最寒冷的時期即將到來。中國天氣網發佈冰凍地圖，聲稱大陸象徵著「最低氣溫0℃」的冰凍線如今已跨越淮河，南壓到蘇皖中部、湖北北部、陝西南部，以及雲南西北部一線，導致廣東出現40年來最低的-2.4℃低溫，而北方地區也進入了「全面冰凍」的狀態。

中國天氣網指出，冬至是大陸民間「數九寒冬」的開始，意即要度過「九九八十一天」後，才算是熬過了漫長的冬季。在正常的冬至期間，極寒區域橫跨了黑龍江、吉林東部、內蒙古東北部、青藏高原等地，最低氣溫通常會跌至零下20度，遭遇強冷空氣時，部分地區甚至可跌至零下40度，而西北和東北的其他地區也處於零下10度的冰封區。

不過，西北地區東南部、華北、黃淮一代通常在冬至期間的最低氣溫平均不到0度，四川盆地、貴州、雲南北部，以及長江中下游到華南北部，最低氣溫也通常介於0至5度上下，華南和雲南南部地區則位於不凍區，最低氣溫落在5度以上。

▲▼廣東錄得3.3℃的最低氣溫，成為近40年來最冷的一天。（圖／記者葉睿涵攝）

▲廣東錄得3.3℃的最低氣溫，成為近40年來最冷的一天。（圖／記者葉睿涵攝）

今年，大陸的冰凍線已越過秦嶺淮河線，南至蘇皖中部、湖北北部、陝西南部至雲南西北，令整個北方陷入天寒地凍、刺骨寒風狂吹的境地，而南方也有多個地區氣溫降至個位數，濕冷難耐。隨著雪線在冬至期間進一步南推，江南一帶已開始由雨轉雪，浙江、江西、湖南等地即將迎來初雪，而廣東仁化也錄得-2.4℃的最低氣溫，打破了1981年冬至4.1℃的歷史紀錄，成為近40年來最冷的一天。

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