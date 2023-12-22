阿伯晚上開車不開燈！22歲女師遭撞殺…「腦袋捲車底」拖一路慘死

▲河南22歲老師被7旬老人撞亡。（圖／翻攝自都市頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

河南南陽22歲女老師小嬋是一名剛工作1年的女老師，從小品學兼優，因為一次買菜，讓她的生命永遠停在了11月20日的一場交通意外中。小嬋被一輛「老頭樂」（編按：大陸一種低速電動車）撞倒，甚至還被拖行了幾公尺。最後，車的底盤慘輾壓在小嬋的頭部。家屬淚述，孩子走的太突然了，「腦袋有很大一個洞，鼻子口腔上全是血。」

據《都市頻道》報導，小嬋的父親表示，「家裡邊天像塌了，到現在我還在想著女兒像活著一樣。」據悉，這起事故造成了1死1傷，肇事方為一名70多歲的李姓老人。道路交通事故認定書上顯示，李男違反了3條規定，負本次事故全部責任。

小嬋母親怒斥，「70多歲了，晚上開車也不開大燈，撞到人之後也沒停車。」父母表示，發生事故後，沒有見到李男，只是在交警部門的幫助下，見到了李男的家屬，現場協商也沒有任何進展，之後就再也沒有任何的消息，李男的家人也沒有來表達過歉意。

對此，媒體找到了李男的女兒，她說，自己的父親不在家，這個事她也做不了主，「父親現在身體不好，本來就有腦出血的毛病，他猛一下受到了驚嚇，然後血壓高了。」

隨後，李男女兒謊稱帶記者和小嬋家人去找父親李男，卻直接騎著電動車逃跑了。

對此，新野縣交通警察也推脫稱，可以去找找負責案件的法官問問情況。律師表示，老年人雖年過75歲，依然要承擔違法犯罪的責任，只是在法律的量刑範圍內可以從輕處罰或減輕處罰。

據悉，「老頭樂」是一種戲稱，正式名稱叫「低速電動車」。這是一種三輪或四輪的電動車，常被大陸中老年人用於短途代步，因此被稱為「老頭樂」。

大陸自2024年1月1日起，違規電動三輪、四輪車將被全面禁止。不止北京，大陸各地都在加速清退「老頭樂」。早在2017年大陸工信部公布的一項統計數據顯示，當時大陸5年內發生低速電動車交通事故83萬起，造成1.8萬人死亡，18.6萬人受傷。此外，江蘇、安徽等多地也在今年開始通過不同方式對「老頭樂」進行嚴控。