　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

阿伯晚上開車不開燈！22歲女師遭撞殺…「腦袋捲車底」拖一路慘死

▲河南22歲老師被7旬老人撞亡，家屬：至今沒有道歉。（圖／翻攝自都市頻道）

▲河南22歲老師被7旬老人撞亡。（圖／翻攝自都市頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

河南南陽22歲女老師小嬋是一名剛工作1年的女老師，從小品學兼優，因為一次買菜，讓她的生命永遠停在了11月20日的一場交通意外中。小嬋被一輛「老頭樂」（編按：大陸一種低速電動車）撞倒，甚至還被拖行了幾公尺。最後，車的底盤慘輾壓在小嬋的頭部。家屬淚述，孩子走的太突然了，「腦袋有很大一個洞，鼻子口腔上全是血。」

據《都市頻道》報導，小嬋的父親表示，「家裡邊天像塌了，到現在我還在想著女兒像活著一樣。」據悉，這起事故造成了1死1傷，肇事方為一名70多歲的李姓老人。道路交通事故認定書上顯示，李男違反了3條規定，負本次事故全部責任。

▲河南22歲老師被7旬老人撞亡，家屬：至今沒有道歉。（圖／翻攝自都市頻道）

小嬋母親怒斥，「70多歲了，晚上開車也不開大燈，撞到人之後也沒停車。」父母表示，發生事故後，沒有見到李男，只是在交警部門的幫助下，見到了李男的家屬，現場協商也沒有任何進展，之後就再也沒有任何的消息，李男的家人也沒有來表達過歉意。

對此，媒體找到了李男的女兒，她說，自己的父親不在家，這個事她也做不了主，「父親現在身體不好，本來就有腦出血的毛病，他猛一下受到了驚嚇，然後血壓高了。」

隨後，李男女兒謊稱帶記者和小嬋家人去找父親李男，卻直接騎著電動車逃跑了。

▲河南22歲老師被7旬老人撞亡，家屬：至今沒有道歉。（圖／翻攝自都市頻道）

對此，新野縣交通警察也推脫稱，可以去找找負責案件的法官問問情況。律師表示，老年人雖年過75歲，依然要承擔違法犯罪的責任，只是在法律的量刑範圍內可以從輕處罰或減輕處罰。

據悉，「老頭樂」是一種戲稱，正式名稱叫「低速電動車」。這是一種三輪或四輪的電動車，常被大陸中老年人用於短途代步，因此被稱為「老頭樂」。

大陸自2024年1月1日起，違規電動三輪、四輪車將被全面禁止。不止北京，大陸各地都在加速清退「老頭樂」。早在2017年大陸工信部公布的一項統計數據顯示，當時大陸5年內發生低速電動車交通事故83萬起，造成1.8萬人死亡，18.6萬人受傷。此外，江蘇、安徽等多地也在今年開始通過不同方式對「老頭樂」進行嚴控。

ET快訊
他無感「中山站每天一堆人逛」！內行曝3點：精髓在這
受中共指示8次公布假民調！　記者遭收押
八點檔男星今娶小11歲妻　婚禮「前女友桌」備3桌
快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達　唯一副總統政見會1900登
林韋君被爆「秘戀米其林主廚」　鬆口認感情狀態
快訊／放學回家從樓頂墜落！國二生全身骨折亡…爸衝急診室心碎
獨／前甜心議員涉詐助理費不認罪　自爆：我是不喜歡碰錢的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男大生懷疑健康狀況！一個月「掛號39次」　醫嘆：你該去精神科

阿伯晚上開車不開燈！22歲女師遭撞殺…「腦袋捲車底」拖一路慘死

史上最冷冬至！　錢塘江「冰封」了

陸擬管制「網遊課金」　網易、騰訊等遊戲類股全崩跌

陸擬管制「網遊課金」　胡錫進也看不下去：股市剛回暖又被澆冷水

波音4年來交付中國首架客機　可望業務破冰

動物園企鵝冷到打哆嗦？腳丫不敢著地　吉林氣溫如「冰箱冷凍」

楊麗萍舞團也跳「科目三」　大陸網友留言吵翻

青海地震災區挖出一家五口　三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

23歲妹肚子一天天隆起...激似懷雙胞胎孕婦！醫驚見「21公斤腫瘤」

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

男大生懷疑健康狀況！一個月「掛號39次」　醫嘆：你該去精神科

阿伯晚上開車不開燈！22歲女師遭撞殺…「腦袋捲車底」拖一路慘死

史上最冷冬至！　錢塘江「冰封」了

陸擬管制「網遊課金」　網易、騰訊等遊戲類股全崩跌

陸擬管制「網遊課金」　胡錫進也看不下去：股市剛回暖又被澆冷水

波音4年來交付中國首架客機　可望業務破冰

動物園企鵝冷到打哆嗦？腳丫不敢著地　吉林氣溫如「冰箱冷凍」

楊麗萍舞團也跳「科目三」　大陸網友留言吵翻

青海地震災區挖出一家五口　三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

23歲妹肚子一天天隆起...激似懷雙胞胎孕婦！醫驚見「21公斤腫瘤」

環境清潔身障職訓班　培養好實力就業更給力！

廖先翔稱賴品妤「標案養助理」　賴還原時序：已對低俗抹黑提告

陸綠葉男星于洋「家藏上億金磚」　畫面遭瘋傳澄清真相：是在玩鬧

張鈞甯同框高顏值表弟逛Molteni＆C　曝禁忌「別在床上吃東西」

受中共指示8次公布假民調！　《指傳媒》記者觸犯反滲透法遭收押

范少勳得金馬⋯爸卻說「借我2000元」　父子因女兒破冰：難得看他笑

氣溫10度！2023桃園國際半程馬拉松12／23登場　2841名跑者參賽

蔡英文赴南投助攻蔡銘軒　疾呼國會過半讓賴蕭配好好做事

可成科技捐贈裝備「挺消防」　提升台南市消防救災能量

中環賣逾6千張陽明　賺6281.5萬元

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

大陸熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

半夜載到醉女！她下車付「74萬」車資...運將嚇傻

男演員家中金庫曝光！「4噸黃金」價值88億

青海地震災區挖出一家五口 三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

婦人踩到雪糕滑倒！法院：掉雪糕者需擔責

史上最冷冬至！　錢塘江「冰封」了

快訊／石斑魚今起恢復輸陸！

7旬阿伯撞殺！22歲女師遭腦袋捲車底拖一路慘死

前員工「隱藏式警告」勸快跑！菜鳥OL尷尬爆

私生子已上小學！外遇男12年轉移千萬資產

中國商務部宣布：停止出口若干稀土加工技術

拒絕麻省理工去出家！22歲數學天才高調宣布結婚

員工請婚假遭拒！自行回家「被解僱」

第一天上班被拉去整形！女大生工作6天秒被迫離職

更多熱門

相關新聞

嘉義轎車衝墜30m深山坡　2人顱內出血不治

嘉義轎車衝墜30m深山坡　2人顱內出血不治

嘉義縣中埔鄉嘉135-2線0.2K處昨(21日)下午2時許傳出死亡車禍，警方初步調查，吳姓男子(73歲)駕車載蔡男(75歲)、涂女(74歲)、以及許女(72歲)沿路往下山方向行駛，不料行經事故地點時，卻不慎翻落30公尺深的山坡，導致乘客蔡男、涂女重傷不治；而另外2人經治療後已出院返家休養。

父騎車找19歲夜歸兒　父子意外正面相撞死

父騎車找19歲夜歸兒　父子意外正面相撞死

騎士慘死！車主違停吃官司

騎士慘死！車主違停吃官司

21歲男斷頭慘死　峇里島恐怖車禍

21歲男斷頭慘死　峇里島恐怖車禍

國1汐止段廂型車翻覆　一家4口受困

國1汐止段廂型車翻覆　一家4口受困

關鍵字：

老頭樂老師車禍死亡

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面