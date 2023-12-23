買菜展親和力！陳佩琪市場拜票力挺李有宜　收到攤商「好彩頭」

▲李有宜和陳佩琪、洪靜怡、李貞秀與市場會長合影。（圖／李有宜提供）

記者楊喬詅／綜合報導

2024選戰進入最後階段，陳佩琪今（23日）早陪民眾黨立委候選人李有宜至三重幸福市場拜票，爭取在地選民支持，沿路不時有熱情攤商、民眾爭相合照，甚至送上白蘿蔔祝福李有宜有「好彩頭」。李有宜和陳佩琪等人也一邊拜票一邊買菜，最後秀出「幸福戰利品」展現親和力。

▲李有宜和陳佩琪、洪靜怡與熱情攤商合影。（圖／李有宜提供）

陳佩琪應李有宜邀請，23日一早到三重幸福市場拜票，在市場會長陪同下一邊和攤商牽手搏感情，一邊買葡萄、芝麻粉，試吃芝麻糖展現親和力，沿路也收到熱情攤商送上代表「好彩頭」的白蘿蔔。

李有宜等人最後也秀出本次在市場購物的「戰利品」。陳佩琪分享，多吃深綠色的蔬果可以讓牙齒更健康，鼓勵大家多多消費本地蔬果，並提及柯文哲在中南部拼選戰，因柯有點過敏性咳嗽，會熬一些薑汁加黑糖，對溫暖人的血液循環有很好的效果，提供給大家參考，「謝謝大家今天陪我們逛幸福市場，也希望大家多來幸福市場採買幸福的戰利品，和我們一樣滿載而歸」。李有宜也感謝陳佩琪今日掃街力挺，希望大家接續動力，一同為民眾黨候選人加油。

▲李有宜和陳佩琪沿路掃街拜票。（圖／李有宜提供）

至於民眾黨總統候選人柯文哲農地爭議，陳佩琪今早受訪時也提及，她跟柯文哲從來沒有看過那塊地，也沒有看過任何租約，若真的挖到非法物，應去查出當初做填充的人是誰。她也以新竹棒球場為例，「就像新竹棒球場有問題，現在市長是高虹安，高虹安就要去追究說當初是誰來做棒球場地基。」