台灣第一女副總統呂秀蓮　力挺妃常女力陳亭妃

▲台灣第一女副總統呂秀蓮不畏寒流，特地前往台南市立委陳亭妃總部致意並加油，推薦資深又年輕的立委2號陳亭妃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

選戰倒數剩下21天，台灣第一女副總統呂秀蓮不畏寒流23日特地前往台南市立委陳亭妃總部致意並加油，推薦最了解台南、為台南爭取最多建設、最知道台南人民需要，既資深又年輕的立委2號陳亭妃。

呂秀蓮副總統與姐妹們準備「蔥」現場送給陳亭妃，代表妃常女力向前「衝」，用女性無可限量的力量，為台灣向前「衝」。此次選舉陳亭妃是唯一一位得到民進黨正副總統們的力挺，除了前總統陳水扁在陳亭妃首本新書「亭‧看聽！妃常女力養成記～陳年的台南女兒紅」中寫推薦序，而且還從推薦序當中表達了陳前總統的期許，再加上12月17日陳亭妃競選總部成立大會，總統蔡英文以及正、副總統候選人賴清德與蕭美琴都親自到場，陳亭妃可以說是歷任民進黨正副總統及候選人齊聲推薦的第一名立法委員，是台南最年輕的年紀卻是最資深的資歷，辛苦耕耘，為台南建設交出一張漂亮的成績單。

呂秀蓮現場表示，自己從很早以前就開始提倡婦女運動，並致力推展「柔性」政治、外交，成功當選成為中華民國第一位女性副總統。見到喊出「妃常女力」、女力連線、女力大爆發的陳亭妃，內心有許多感動與不捨，不言而喻。陳亭妃曾提到，政治女力真的不輕鬆，舊有傳統思想讓女性的政治人物要突破比男性更多關卡，這在民主社會尚未發展完全之前，更加辛苦！箇中辛酸難以想像，只有自己知道。她並勉勵陳亭妃同樣身為政治工作中的女力代表，在這個世代一定要更加堅毅、努力，發揮女性的韌性，永不放棄。

陳亭妃則指出，呂秀蓮副總統是台灣婦女運動的先驅，成為台灣第一位最高女性副領袖，並承先啟後，帶動女性參政風潮，讓台灣的女力發光發熱，運用女性的特質～有韌性、又有柔性與毅力，如何在「剛硬」與「柔軟」的咫尺拿捏，正是我們政治女力的強項。

陳亭妃進一步表示，感謝呂秀蓮副總統的疼惜與相挺，自己記憶非常深刻從當時呂副總統擔任桃園縣長開始，其實就有呂秀蓮style引領群雌，才得以讓大家看到女性擔任縣市首長不一樣的特質，得以讓全國四分之三的縣市，都曾有女性擔任首長的紀錄，相信今天透過呂秀蓮副總統的推薦，民進黨正副總統們及候選人都親自力挺妃常女力陳亭妃，絕對會讓「妃」常女力的「妃」常戰力升級。

呂秀蓮副總統也呼籲，希望大家在2024年1月13日能用選票給最認真、最用心的女性最重要的肯定，4年前全國得票率第一的陳亭妃，必須由大家陪著她繼續往前衝，贏得台南的勝利、台灣的勝利！