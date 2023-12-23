　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣第一女副總統呂秀蓮　力挺妃常女力陳亭妃

▲台灣第一女副總統呂秀蓮不畏寒流，特地前往台南市立委陳亭妃總部致意並加油，推薦資深又年輕的立委2號陳亭妃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣第一女副總統呂秀蓮不畏寒流，特地前往台南市立委陳亭妃總部致意並加油，推薦資深又年輕的立委2號陳亭妃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

選戰倒數剩下21天，台灣第一女副總統呂秀蓮不畏寒流23日特地前往台南市立委陳亭妃總部致意並加油，推薦最了解台南、為台南爭取最多建設、最知道台南人民需要，既資深又年輕的立委2號陳亭妃。

呂秀蓮副總統與姐妹們準備「蔥」現場送給陳亭妃，代表妃常女力向前「衝」，用女性無可限量的力量，為台灣向前「衝」。此次選舉陳亭妃是唯一一位得到民進黨正副總統們的力挺，除了前總統陳水扁在陳亭妃首本新書「亭‧看聽！妃常女力養成記～陳年的台南女兒紅」中寫推薦序，而且還從推薦序當中表達了陳前總統的期許，再加上12月17日陳亭妃競選總部成立大會，總統蔡英文以及正、副總統候選人賴清德與蕭美琴都親自到場，陳亭妃可以說是歷任民進黨正副總統及候選人齊聲推薦的第一名立法委員，是台南最年輕的年紀卻是最資深的資歷，辛苦耕耘，為台南建設交出一張漂亮的成績單。

▲台灣第一女副總統呂秀蓮不畏寒流，特地前往台南市立委陳亭妃總部致意並加油，推薦資深又年輕的立委2號陳亭妃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

呂秀蓮現場表示，自己從很早以前就開始提倡婦女運動，並致力推展「柔性」政治、外交，成功當選成為中華民國第一位女性副總統。見到喊出「妃常女力」、女力連線、女力大爆發的陳亭妃，內心有許多感動與不捨，不言而喻。陳亭妃曾提到，政治女力真的不輕鬆，舊有傳統思想讓女性的政治人物要突破比男性更多關卡，這在民主社會尚未發展完全之前，更加辛苦！箇中辛酸難以想像，只有自己知道。她並勉勵陳亭妃同樣身為政治工作中的女力代表，在這個世代一定要更加堅毅、努力，發揮女性的韌性，永不放棄。

陳亭妃則指出，呂秀蓮副總統是台灣婦女運動的先驅，成為台灣第一位最高女性副領袖，並承先啟後，帶動女性參政風潮，讓台灣的女力發光發熱，運用女性的特質～有韌性、又有柔性與毅力，如何在「剛硬」與「柔軟」的咫尺拿捏，正是我們政治女力的強項。

陳亭妃進一步表示，感謝呂秀蓮副總統的疼惜與相挺，自己記憶非常深刻從當時呂副總統擔任桃園縣長開始，其實就有呂秀蓮style引領群雌，才得以讓大家看到女性擔任縣市首長不一樣的特質，得以讓全國四分之三的縣市，都曾有女性擔任首長的紀錄，相信今天透過呂秀蓮副總統的推薦，民進黨正副總統們及候選人都親自力挺妃常女力陳亭妃，絕對會讓「妃」常女力的「妃」常戰力升級。

呂秀蓮副總統也呼籲，希望大家在2024年1月13日能用選票給最認真、最用心的女性最重要的肯定，4年前全國得票率第一的陳亭妃，必須由大家陪著她繼續往前衝，贏得台南的勝利、台灣的勝利！

ET快訊
快訊／豪神降臨！　瘋砍9顆三分飆44分
記點扣照飆7936人！　一般駕駛人佔89%
澳少女秀髮藏「上百顆頭蝨卵」　梳開超噁畫面曝
19歲正妹車手被逮！　稚嫩外表露餡
擊敗BLACKPINK！　台灣「最強歌手」出爐
小六學童霸凌被調查！　搬椅怒砸「老師腦震盪」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

客語認證最後一場在花蓮！　外籍演員賈斯汀應考超受歡迎

2024屏東熱博插秧喜迎經典泰迪熊登場　千碗飯湯免費暖身

使用者付費！花蓮火車站前停車場啟用收費　提供3大優惠

結合冒險與學習　西螺福興宮第冬令成長營25分鐘秒殺

台灣第一女副總統呂秀蓮　力挺妃常女力陳亭妃

台東市觀光夜市嘟嘟車餐車12／22-23快閃活動

台南官田消防隊攜手小森林幼兒園　共推動防火宣導

低溫來襲寒冬送暖　關山同濟會關懷獨居長者

解決年輕人不敢生危機　魯明哲射2箭：經濟改革+住宅政策

雲林3條市區客運路線　1／1起由統聯客運代駛

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

43歲小嫻宣布：我考上大學了！　圓夢進音樂系「我是榜首」

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

客語認證最後一場在花蓮！　外籍演員賈斯汀應考超受歡迎

2024屏東熱博插秧喜迎經典泰迪熊登場　千碗飯湯免費暖身

使用者付費！花蓮火車站前停車場啟用收費　提供3大優惠

結合冒險與學習　西螺福興宮第冬令成長營25分鐘秒殺

台灣第一女副總統呂秀蓮　力挺妃常女力陳亭妃

台東市觀光夜市嘟嘟車餐車12／22-23快閃活動

台南官田消防隊攜手小森林幼兒園　共推動防火宣導

低溫來襲寒冬送暖　關山同濟會關懷獨居長者

解決年輕人不敢生危機　魯明哲射2箭：經濟改革+住宅政策

雲林3條市區客運路線　1／1起由統聯客運代駛

陸擬加大監管「恐觸及網遊核心收入」　分析：幾乎都難以倖免

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

蘋果捧15.7億元與出版商談判　尋求授權內容訓練生成式AI

《富都青年》全球票房破億！　吳慷仁「狂跑100場映後」累病了

2024要選中華民國總統　柯文哲：不是選美國州長也不是選中國省長

快訊／豪神降臨！林書豪9顆三分瘋砍44分　國王送勇士2連敗耶誕大禮

學姊黃瀞瑩力挺邱臣遠！樂華夜市掃街拜票　曝「15到55歲都愛他」

陸考研人數創3年新低　求「上岸」與穩定就業人變多

喬瑟夫揪博恩還原《幽遊白書》打鬥戲　神似度笑翻網：沒叫你超越

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

地方熱門新聞

尖石後山新光部落飄雪10分鐘

蔡英文偕蔡培慧視察中興新村活化進度

被繼承人死亡前2年內　贈與免徵遺產稅土地

海虎潛艦3官兵失蹤！找到救生衣救難浮標也被尋獲

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

台東公職退休金及薪津明年1/2及1/4發放

中原大學榮獲　歐盟「莫內計畫」補助

移民署桃園站進入校園　向外籍生宣導反詐

何博文前進石門拚搏　合體新北議員車隊掃街

寒流冷吱吱南消四大手做饅頭暖在心頭

即／高雄楠梓晚間大停電！中油宿舍、高大陷漆黑

千名粉絲等候感受輝人及台南搖滾耶誕夜魅力

台灣第一女副總統呂秀蓮力挺陳亭妃

雲林3條市區客運路線　1/1起統聯代駛

更多熱門

相關新聞

無畏寒流！盧秀燕跨7縣市趕5場助選

無畏寒流！盧秀燕跨7縣市趕5場助選

2024大選最後倒數21天，台中市長盧秀燕無畏寒流來襲，力拚「政黨輪替、國會過半」強力輔選，今（23）日一日五場橫跨7縣市為各候選人站台催票。一早先趕赴苗栗竹南爲立法院資深老將陳超明輔選，陪同市場掃街，再回防台中東勢與江啟臣同台造勢，下午預計前往彰化、晚間則北上與侯友宜相約凱道，在選戰關鍵時刻，幫助同仁加溫催票。

解決人口危機「經濟+住宅」魯明哲射2箭

解決人口危機「經濟+住宅」魯明哲射2箭

賴清德：柯文哲炒作農地來賺大錢

賴清德：柯文哲炒作農地來賺大錢

賴清德：凱旋苑租金比101大樓還貴

賴清德：凱旋苑租金比101大樓還貴

「雞排妹」台中輔選　喊「真正理性務實」挺賴蕭配

「雞排妹」台中輔選　喊「真正理性務實」挺賴蕭配

關鍵字：

台灣呂秀蓮陳亭妃024立委2024六都立委2024縣市立委2024立委選情2024台南市立委陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

阿本「那個人是我第一任男友」

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

周曉涵寒流現蹤華西街「穿超少」！

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面