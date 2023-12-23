中五選區莊競程空戰、陸戰並進　吃生日麵線喊「一定要這味」

▲守住中五選區，莊競程有不能輸的壓力，近來積極掃街拜託，與太太分進合擊。（圖／莊競程競總提供）



記者游瓊華／台中報導

決戰中台灣！台中第五選區(北區、北屯區)2024立委大選競爭激烈，民進黨立委候選人莊競程面對來勢洶洶的對手黃健豪不敢大意。原本就有「腳勤立委」稱號的他，每日行程從20場暴增到40場。他坦言，對手挾龐大行政資源，確實讓他有壓力，但他維持勤走步調，握住每一雙手，拜託選民支持連任；他也提到自己是立法院113席立委中，唯一擁有醫學工程背景的立委，理解各縣市積極推動生醫、健康園區面臨的困難以及法規，也唯有他最懂各醫事團體的訴求，能幫忙發聲。

▲採訪這天恰巧是莊競程生日，他邊吃生日麵線邊說，「一定要加東泉辣椒醬最好吃」。（圖／記者游瓊華攝）

採訪這天、12月22日恰巧是莊競程生日，剛結束車掃行程的他一回到競選總部就被大批支持者圍繞，合唱生日快樂歌，看得出其好人氣。他也在受訪空檔趕緊吃了幾口生日麵線，還拜託助理拿東泉辣椒醬，笑說那是從小到大的最愛，一定要吃的台中味！也透露生日願望就是連任成功，能為鄉親里民接續完成更多建設及福利。

被里民稱為「超有存在感」的立委，莊競程平時除了上立院爭取預算、推動地方建設、為民眾發聲之外，從大型會勘、到里鄰長開會，地方關懷據點都會參加，甚至社區主委開會，或是地方媽媽家政班辦活動，想要邀請他到現場講講話，莊競程都會抽空出席，「腳勤立委」非浪得虛名。

▲莊競程在天氣炎熱時下訂暖暖包讓幕僚傻眼，但近日暖暖包到貨恰巧遇到冷氣團來襲，暖暖包火速被搶光，也讓他獲得暖男稱號。（圖／記者游瓊華攝）



此外，莊競程對里民的貼心從小地方就看得出來！今年台灣面臨暖冬，白天熱得像夏天，一到傍晚中部氣溫驟降，但許多晚上的政見說明會都辦在戶外，擔心選民不夠暖，也提醒同仁要準備暖暖包給民眾，所以早在12月初就訂了5千份暖暖包，到貨時恰巧冷氣團來襲，暖暖包大受好評，還讓莊競程獲得「暖男」稱號。

台灣即將在2025年進入超高齡社會，老人醫學以及預防醫學議題都迫在眉睫，各縣市都積極推動生醫園區、健康園區等。但在立法院總共113席立委中，僅莊競程擁有醫學工程背景。身為台大醫工博士的他，在過去4年推動不少醫療法案，「老實說，這件事情不是每個立委願意做、也做得來」！

▲身為台大醫工博士的他，致力於公衛、老人醫療等議題，在過去4年推動不少醫療法案。（圖／記者游瓊華攝）



莊競程提到，醫學產業有很多法規跟一般產業不同，推動生醫產業他最有說服力，「因為我很清楚了解相關法規，且醫事團體的訴求我是聽得懂，只有留在立法院，才能繼續幫醫事人員發聲、推動專業健康醫療法案，而這種事情不是我的對手可以做的事情！」

國家除了超高齡化問題外，少子化問題也不容輕忽。莊競程同樣是奶爸立委，提到自己先前的政見，都一一在實現。例如，爭取育兒津貼從過去的3500元提高至5000元，另外，第2胎及第3胎以上幼兒也會再加發，第二胎可領6000元、第三胎以上可領7000元，讓年輕人敢生小孩。

此外，減輕年輕爸媽的負擔，他也成功爭取將「幼兒學前特別扣除額」適用年齡，從5歲以下修正至6歲以下，第1名子女額度從12萬元提高為15萬元，第2名以上子女各為22萬5千元，明年元月起適用。

▲曾是政治素人的莊競程，這次面對的對手擁有豐富行政資源挹注，他坦言，此仗並不輕鬆。（圖／記者游瓊華攝）



相較於對手有豐富的行政資源挹注，莊競程坦言，此仗並不輕鬆，但他發現很多選民相當可愛，「住家外牆掛著對手看板，但聽到莊競程車隊掃街時，還是會衝出來比7號，高喊凍蒜」，幫忙加油、打氣，讓他相當感動。

選區當中的北屯，近年因為發展成熟，成為人口移入熱區，更多了許多新進選民及選票。莊競程強調，他會維持一貫的步調，不管是車隊掃街還是徒步掃街，透過自媒體、看板、記者會等，空戰及陸戰並進方式讓更多新進的年輕選民理解他的政績及政見，爭取連任成功。