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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德衝中彰投竹苗　綠憂「選情冷」恐變民進黨危機

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 第三天。（圖／競選總部提供）

▲賴清德今天前往中彰投及竹苗，出席第三天「唱土地的歌，拚咱的希望」環島行動。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／新竹報導

總統選舉再21天就要投票，藍綠白陣營把握選前倒數第三個周末催票，民進黨總統候選人賴清德今（23）前進南投縣、彰化縣、台中市、苗栗縣、新竹縣造勢，並公布各縣市建設計畫。不過，綠營想在逆風中決戰中台灣，卻遇到不小挑戰，跨縣市輔選人士在討論選情時均會提及「選情冷」這個關鍵字，更有人直言，對比藍軍集結歸隊，綠營支持者的危機意識尚未被激發，「這是民進黨的危機」。

今年總統選舉，藍綠白都定調「決戰中台灣」，賴清德今天展開第三天環島拼字行動，上午先到南投縣、彰化縣，下午前往被視為「搖擺州」的台中市，再一路北上至苗栗縣、新竹縣造勢，與千餘名支持者一同拼出「美、德、WIN、台、灣（美德贏台灣）」5字。

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 第三天。（圖／競選總部提供）

▲賴清德前進中台灣輔選黨籍立委候選人。（圖／賴清德競選總部提供）

民進黨力拚國會過半，但面對逆風情勢，是否能穩住中部縣市，被視為重中之重，據透露，黨內對中台灣立委選情並不樂觀，台中市部分，只有現任立委何欣純、蔡其昌、張廖萬堅3人較穩定，力圖接棒立委黃國書的候選人江肇國與對手羅廷瑋支持度拉鋸，還在誤差範圍，而力拚續留國會的立委林靜儀，面對組織實力雄厚的國民黨前立委顏寬恒，立委莊競程則對戰台中市長盧秀燕「子弟兵」市議員黃建豪，確實相當吃力。

彰化縣部份，目前立委陳素月、立委黃秀芳選情穩定，而立委陳秀寳與國民黨挑戰者阮厚爵激戰，支持度尚未拉開足以讓人「安心」的差距；南投縣方面，由於傳統組織盤藍大於綠，加上特殊政治風氣，立委蔡培慧對上國民黨立委候選人游顥，立委候選人蔡銘軒則挑戰國民黨老將馬文君連任，均沒有樂觀本錢。

一名輔選人士直言，今年整體大環境不利綠營，除了挑戰第三度執政，執政包袱沈重外，對比「侯康配」登場後，藍綠白三分天下態勢底定，國民黨支持者逐漸集結、藍軍確實歸隊，民進黨支持者的「危機意識」卻還沒有被激發出來。他不諱言，這是民進黨的危機，支持者們不是不支持民進黨，只是還沒有很強的投票動機。

該人士分析，尤其目前賴清德在總統選舉方面居於領先狀況，大家都覺得沒有什麼懸念，導致缺乏危機意識及焦慮感，「全國從北到南都一樣，因為我們沒有設定很強的議題，讓大家覺得一定要回來投票」。

地方人士觀察，選舉倒數20多天，但各地選情仍偏冷，尚未見到中台灣「決一死戰」的氛圍，相較國民黨「侯康配」支持度呈現往上走趨勢，「賴蕭配」卻無明顯成長動能，令基層大感憂心。近期更傳出，地方賭盤從「讓100萬票」下修，甚至有開出「讓30萬票」的盤，顯示不只立委選舉激戰，總統選舉也有隱憂，不會是躺著贏。

不過，有綠營人士持樂觀態度認為，本周公辦電視政見發表會登場，接著還有2場總統政見發表會、1場辯論會，將會是另一個重要的節點。他說，不曉得未來20幾天，藍綠會吵出什麼議題，也許能夠藉此激發支持者們出門投票的動機，「民進黨後面幾波氣勢有可能拉起來，而國民黨應該已經到高點了」。

▼5縣市民眾拼出「美德WIN台灣（美德贏台灣）」的文字。（圖／競選總部提供，下圖同）

▲▼唱土地的歌 拼咱的希望」南投場次。（圖／競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 第三天。（圖／競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 台中場。（圖／競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 第三天。（圖／競選總部提供）

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望 第三天。（圖／競選總部提供）

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