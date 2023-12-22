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大陸 大陸焦點 特派現場

史上最冷冬至！　錢塘江「冰封」了

寒流席捲大陸！錢塘江「凍江」了　山東威海積雪厚度超過70釐米破歷史極值

▲有民眾在22日一早目擊到連錢塘江都被冰封住了。（圖／翻攝好看視頻）

圖文／CTWANT

近日寒流席捲大陸多地，在急速降溫下都出現程度不一的降雪，「雪窩」山東威海自19日夜開始暴雪已經持續了三天三夜，積雪厚度超過70釐米，甚至打破山東積雪深度54釐米的紀錄，且12月22日是冬至節氣，也就是一年中最冷的時段，杭州迎來史上最冷冬至日，就有民眾在22日一早目擊到連錢塘江都被冰封住了。

近日寒流席捲大陸，多地低溫都頻頻破紀錄，其中上海從21日起連續5天最低氣溫低於零下1度，是40年來最冷的12月，且目前冷空氣持續南下，預計21、22日2天，黃淮以南地區多地氣溫將再刷新今年冬天以來的新低。

而在急速降溫下也出現程度不一的降雪，9日9時到21日8時，大陸國家氣象觀測站煙台站降雪量28.6毫米、積雪深度52厘米，突破了1951年有氣象記錄以來歷史極值。此外「雪窩」山東威海暴雪正持續加劇中，自19日夜開始已經持續三天三夜，積雪厚度超過70釐米，也打破了山東積雪深度54釐米的紀錄，持續低溫更造成道路積雪結冰，嚴重影響交通出行。

寒流席捲大陸！錢塘江「凍江」了　山東威海積雪厚度超過70釐米破歷史極值

▲山東威海的積雪深度達74厘米。（圖／微博）

到了22日，杭州也迎來了史上最冷冬至日，最低溫下探至零下5.42度，就有民眾拍到錢塘江被凍住的奇觀，其江水結成冰面、地面開裂的紋理也讓民眾讚嘆不已。

受冷高壓和晴空輻射降溫的影響，在26日前大陸多地的早晨氣溫將持續偏低，26日起氣溫則會開始緩慢回升，最高溫會回升至12度以上。

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