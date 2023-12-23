紅海危機！數百商船繞道好望角　非洲港口「不堪重負」4大缺點曝光

▲外媒分析，紅海危機將造成南非港口大塞車。圖為葉門位於紅海的港口荷台達（Hodeidah）2018年6月24日堆高機載運貨櫃作業。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

葉門激進團體「青年運動」（Houthi）頻攻擊紅海商船，馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等全球航運巨擘，以及國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海紛紛暫停通行紅海。然而，數百艘商船繞道南非好望角，除了將導致非洲港口不堪負荷而壅塞，燃料需求增加之外，還得面臨南非官僚主義與設施落後等問題。

根據路透社報導，為了避免「青年運動」在紅海的襲擊，數百艘貨輪改道好望角，若同樣從新加坡到荷蘭鹿特丹，繞道好望角比走蘇伊士運河航線多了3300海里（約6111公里），航行時間平均多出10到14天。這場紅海危機推高了全球油價與運費。

一些航運公司與分析師表示，航商接下來將面臨艱難抉擇，例如半途要在哪裡加油、補給物資，因為非洲港口陷於官僚的繁文縟節、壅塞還有設施落後的困境。

世界銀行5月發布的2022年指數顯示，南非的主要港口，包含非洲貨櫃吞吐量最大港口之一的德班（Durban），以及開普敦（Cape Town）和恩庫拉港口（Port of Ngqura），均是全球表現最差的幾座港口。

▲非洲可以應付大量商船的現代深水港並不多。圖為德國漢堡碼頭上的貨櫃。（圖／路透）

物流供應鏈顧問倫西尼（Alessio Lencioni）向路透表示，「即使德班處於這種狀態，它仍是非洲最先進、最大的港口，因此改道非洲大陸的船隻停泊補給的選擇非常有限。」他解釋，沿著好望角航線的其他非洲大型深水港，例如肯亞的蒙巴薩（Mombasa）與坦尚尼亞的沙蘭港（Dar es Salaam）設備過於落後，無法消化預計在未來幾周激增的交通量。

馬士基一名發言人表示，在好望角附近航行的商船將盡可能在出發地或目的地加油，「如果中途需要加油，會視具體情況決定，華維斯灣（Walvis Bay，位於納米比亞）或路易士港（Port Louis，位於模里西斯）將是首選。」

▲相關人士認為，貨輪繞行好望角航線需要更多燃料，中途加油將成為一大問題。圖為比利時安特衛普港（port of Antwerp）碼頭。（圖／路透）

托運貨主們表示，在「風暴角」（Cape of Storms，好望角別稱）和容易受到颶風襲擊的莫三比克海峽，公海上惡劣天氣很常見，代表船隻可能會更快地耗盡燃料，因此加油服務至關重要。跨國大宗商品貿易集團托克（Trafigura）旗下的TFG Marine表示，「在新加坡，我們正在為船隻運上更多燃油，因為這些船如今要航行得更久。」

除了燃料耗損之外，官僚主義也是一大問題。今年9月，南非國家稅務局在其東岸阿果亞灣（Algoa Bay）扣押了5艘涉嫌違反《海關與消費稅法》的加油船，包含BP（前英國石油）、托克與摩科瑞（Mercuria）的加油船都被迫暫停航行，等待稅務審查。

自2016年南非首次在阿果亞灣進行船對船海上加油以來，燃料量和使用燃料的船隻快速增加。數據分析公司Kpler的市場分析師艾佐茲（Younes Azzouzi）也表示，因紅海危機而起的船用燃料需求增加，預計南非12月燃料油進口量將創歷史新高，增至23萬噸。