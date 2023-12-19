　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

葉門叛軍出沒紅海！美請求派軍艦「保護商船」　澳國防部：考慮中

▲紅海地區航道近期接連爆發葉門激進團體「青年運動」（Houthi）攻擊商船事件葉門叛軍「青年運動」於11月19日挾持日本三菱旗下日本郵船（Nippon Yusen）營運的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅海地區航道近期接連爆發葉門激進團體「青年運動」（Houthi）攻擊商船事件。圖為青年運動於11月19日挾持日本三菱旗下日本郵船（Nippon Yusen）營運的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

葉門叛軍「青年運動」頻攻擊紅海商船，美國上周向盟友澳洲請求派遣軍艦前往紅海，但澳洲政府至今未回應。澳洲國防部助理部長齊索斯威特今指出，澳洲政府「仍在考慮」，會在適當時機做出決定。

美國上周向澳洲提出派遣軍艦的請求，但澳洲政府至今未正式回應，引發討論與質疑。美國今則宣布成立10國聯盟，以保護穿越紅海船隻免遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的飛彈和無人機攻擊，澳洲並未在列。

齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）今天接受澳洲天空新聞（Sky News）訪問指出，對於美國的請求，澳洲政府「仍在考慮」，會在適當時機做出決定。

齊索斯威特也強調，澳洲此刻對海上的支持聚焦在印太地區，澳洲持續與美國及其他盟友在確保南海航行自由上密切合作。維持區域秩序至關重要，這也是澳洲的優先事項。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天表示，這不是美國政府對澳洲政府提出的特別要求，而是其對地區內國家提供支持的普遍請求。他強調，澳洲的首要任務在於區域內，美國理解澳洲正在發揮的重要作用，包括航行自由以及區域內的其他問題。

多數澳洲媒體預測，艾班尼斯政府將做出不派遣澳洲軍艦前往紅海的決定。澳洲人報（The Australian）社論指出，若澳洲政府拒絕美國請求，將使得澳大利亞感到尷尬，這等於向世界發出信號，澳洲不再是全球安全的可靠貢獻者，而是膽小與孤立的政府。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析員海耶爾（Marcus Hellyer）認為，若澳洲總理反對海軍派軍艦前往紅海，原因可能是澳洲海軍艦艇實力受限。

澳洲軍方今晚將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及其他盟國展開會議，可能在明天做出決定。

ET快訊
國立臺灣圖書館也買！藏書驚見「啦啦隊女神」泳裝寫真
百萬租屋族受惠！所得稅法第17條修正案三讀通過
41名里長赴陸遭約談　國台辦發聲了
39800奏效！光陽再推「限時超殺優惠」
明年基本工資調至27470元　勞動部：這3行業應達35025

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死26歲歌手」　把遺體搬回家

葉門叛軍出沒紅海！美請求派軍艦「保護商船」　澳國防部：考慮中

26歲駐唱女歌手遭「捅穿心臟」亡！追求者持刀行兇　把遺體載回家

景福宮塗鴉怪客抓到了！警方花3天終於逮捕　為年僅17歲屁孩

搭機注意！男鎖定「同機乘客背包」狂偷　單趟得手近73萬現金

化工公司孟山都敗訴！學校毒物外洩案遭判賠近270億　受害人控罹癌

美軍時隔3年半將在沖繩「訓練傘兵空降」　沖繩政府抗議要求停止

小飛機撞電線！澳洲父子墜機雙亡　起飛前「燦笑合照」最後身影曝

創紀錄！黛安娜王妃禮服「3558萬天價」拍出　高出估價11倍

動物園悲歌！　員工清潔圍欄「遭河馬襲擊」慘死

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死26歲歌手」　把遺體搬回家

葉門叛軍出沒紅海！美請求派軍艦「保護商船」　澳國防部：考慮中

26歲駐唱女歌手遭「捅穿心臟」亡！追求者持刀行兇　把遺體載回家

景福宮塗鴉怪客抓到了！警方花3天終於逮捕　為年僅17歲屁孩

搭機注意！男鎖定「同機乘客背包」狂偷　單趟得手近73萬現金

化工公司孟山都敗訴！學校毒物外洩案遭判賠近270億　受害人控罹癌

美軍時隔3年半將在沖繩「訓練傘兵空降」　沖繩政府抗議要求停止

小飛機撞電線！澳洲父子墜機雙亡　起飛前「燦笑合照」最後身影曝

創紀錄！黛安娜王妃禮服「3558萬天價」拍出　高出估價11倍

動物園悲歌！　員工清潔圍欄「遭河馬襲擊」慘死

追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死26歲歌手」　把遺體搬回家

快訊／台南後壁區嘉苳里民宅火警　濃煙竄出消防人員全力搶救

Joeman、阿滴被爆勢利眼　百靈果凱莉揭「唯一缺點」挺：根本天才

Elkie明年續留台灣打拼！「今年表現僅75分」推新作同時曝喜訊

國立臺灣圖書館也買！藏書驚見「啦啦隊女神」泳裝寫真

藍綠白正副總統候選人正面交鋒！　20日起政見、辯論共6場時程一覽

王婉諭拚連任！在地教師力挺：4年來的努力有目共睹

兵役延長！國防部：暴行犯上+抗命等嚴重影響部隊領導　檢速查嚴辦

問與男友李光洙現況…李先彬害羞笑了！　甜曝「小倆口對話」超閃

41名里長赴陸遭約談　國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

國際熱門新聞

以為撞到野鹿　男沒發現「屍體坐副駕」同行

2023年「10大最可靠汽車」　特斯拉等美國品牌全落榜

她在老公電腦發現性侵照　主角竟是自己

快訊／冰島火山爆發　瞬間畫面曝

駐唱女歌手遭追求者殺害！他行兇完載遺體回家

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

火箭榴彈「臉旁邊爆炸」　美YTR遭炸飛倒地

藥廠輝瑞「集體裁員」2千人　市值蒸發4.4兆

貨櫃三雄宣布暫停通行紅海！

不甩老公！妻3人行只和男友激戰　他怒離婚

情侶躲18樓屋頂愛愛　她玩綑綁SM墜樓慘死

「殭屍藥」入侵大馬　吸完變喪屍

快訊／北韓證實！　發射最新「火星-18型」洲際彈道飛彈

他放「這東西」防雨傘被盜　網求：哪買的

更多熱門

相關新聞

馬桶莫名常阻塞　和「世界第二毒蛇」同居嚇

馬桶莫名常阻塞　和「世界第二毒蛇」同居嚇

澳洲一名屋主發現家中馬桶時常發生阻塞，沒想到檢查發現裡面竟然藏了有「世界第二毒蛇」之稱的東部棕蛇(Eastern Brown Snake)，趕緊向當地捕蛇專家求助，照片曝光後嚇壞許多網友，聲稱是「最可怕的惡夢成真」。

韓：美日韓飛彈警報情報共享已正式啟動

韓：美日韓飛彈警報情報共享已正式啟動

酒醉大鬧飛機　爆走男出拳歐打警察

酒醉大鬧飛機　爆走男出拳歐打警察

美國桂格燕麥疑「沙門氏菌」污染！食藥署擬少量抽驗

美國桂格燕麥疑「沙門氏菌」污染！食藥署擬少量抽驗

強硬回應美對台軍售　大陸國防部： 解放軍加強練兵備戰

強硬回應美對台軍售　大陸國防部： 解放軍加強練兵備戰

關鍵字：

葉門青年運動紅海美國澳洲

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

孫生當街「火車便當」激戰！

黑人告大牙誹謗吞敗！北檢認證「遭騷擾非故意捏造」

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

以為撞到野鹿　男沒發現「屍體坐副駕」同行

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面