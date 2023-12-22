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防紅海航線受滋擾　美防部：逾20國加入保護聯盟

▲▼葉門胡塞武裝（Houthi）。（圖／路透）

▲葉門「青年運動」（Houthi）不只出動無人機，先前還派出直升機劫船。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國五角大廈今天表示，隨著更多國家參與，目前計有20多國同意加入以美國為首的新聯盟，以保護紅海商業航線免受葉門激進團體「青年運動」（Houthi）的襲擊。

不過，五角大廈的新數字中，至少仍有8個簽署加入的國家拒絕公開，顯示隨著以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭導致地區緊張加劇，這項聯盟行動具有政治敏感性。

美國參謀首長聯席會議發言人賴德（Patrick Ryder）表示：「現在已有20多個國家參加。」他提到希臘和澳洲的宣示。

美國兩天前啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），表示有10多個國家已同意參與一項行動，在葉門附近的紅海水域聯合巡邏。

賴德說，每個國家都將就自己能力所及作出貢獻，這是一個「自願聯盟」。

他在記者會上說：「在某些情況下，行動將包含船隻的參與。在其他情況下，可能包括人員或其他類型的支援。」

紅海危機源自於以色列和掌控加薩走廊的哈瑪斯之間的戰爭。

自以哈戰爭爆發以來，包括青年運動和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等伊朗的代理人向以色列發射火箭。同時，青年運動已加強對紅海的攻擊行動，揚言要襲擊所有駛往以色列的船隻，並警告航運公司不要與以色列港口進行交易。

這些攻擊行動擾亂了行經蘇伊士運河（Suez Canal）連接歐洲、北美和亞洲的重要貿易路線，導致貨櫃運輸成本急劇上升，因為公司尋求透過其他路線來運輸貨物，而這些替代航線通常更遠些。

美國、英國和法國海軍已做出回應動作，擊落青年運動的無人機和飛彈；但華府一些批評人士表示，這些行動還不足以阻止青年運動繼續發動攻擊。

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