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寒流激凍14縣市！平安夜越晚越冷　跨年天氣曝光

▲▼這波寒流雪山昨天開始降雪，圈谷目前積雪約7、8公分。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲這波寒流雪山降雪，圈谷目前積雪約7、8公分。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流持續發威，今晨最低溫出現05：00彰化芬園9.9度。今(23)日北部、東半部有局部短暫雨，合歡、雪山、南湖⋯等3000公尺以上高山飄雪機率高。氣象局針對14縣市發佈低溫特報。不過好消息是，跨年前再無強冷空氣影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(23)日北部、東半部有局部短暫雨，南方中層雲系移入，中南部山區有局部短暫降雨、平地偶有局部零星飄雨的機率，合歡、雪山、南湖⋯等3000公尺以上高山，低溫仍在零度以下，飄雪機率高，太平山因氣溫將回升至零度以上，飄雪機率漸失。

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今日冷空氣減弱、氣溫略升，北台灣仍濕冷，中南部亦偏冷；各地區氣溫：北部11至16度，中部10至18度，南部12至19度、東部10至19度。明(24)日北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明晚至下週二(26日)晨冷空氣略增強，天氣轉晴、但早晚仍很冷，應持續保暖！

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象局針對全台14縣市發佈低溫特報：
【橙色燈號(非常寒冷)】
金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
基隆市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

這波強「極地大陸氣團」的冷空氣，流經的地區(華中以北及日、韓⋯)帶來十幾天破紀錄的極冷天氣，極地要再醞釀規模相近的冷空氣，需要一段不短的時間。最新模式模擬亦顯示，跨年前再無強冷空氣影響；下週二白天起至週三(27日)冷空氣再減弱，各地晴朗，氣溫逐日回升，日夜溫差擴大。下週四(28日)南方水氣移入，降雨機率提高；下週五、六(29、30日)水氣通過，好轉為西晴東偶雨的天氣。

▼今(23日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，南方中層雲系移入，迎風面仍有低層雲(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，雲層皆伴隨弱降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

 
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