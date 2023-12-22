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全台急凍「2天59人猝死」！最小死者僅出生21天

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台20日至21日傍晚共有59人猝死，年紀最小僅出生21天。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

寒流來襲，氣象署對全台多個縣市發布低溫特報，有不少縣市已經出現個位數的溫度。受到低溫影響，猝死案例增加，光是20日至21日傍晚，全台就有69人到院前失去呼吸心跳，最終只有10人恢復生命跡象、59人不幸身亡，死者中最小甚至只有出生21天，年齡最大的則是花蓮縣的9旬長者。

受到寒流影響，氣象署對全台多個縣市發布低溫特報，甚至有不少縣市出現了個位數的溫度，猝死的案例也因此增加。

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根據新北消防局統計數據，20日至21日中午，全市有16人到院前失去呼吸心跳，經過搶救以後，有8人恢復生命跡象。而在死者當中，最小的是出生僅21天的女嬰，目前詳細死因仍在調查當中。

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受到寒流影響，氣象署對全台多地發布低溫特報，有不少縣市出現個位數溫度。（資料照／記者屠惠剛攝）

桃園楊梅37歲的江姓男子，20日上午突然在路上昏倒，失去生命跡象，經過搶救後仍宣告不治。除此以外，彰化、雲嘉南以及花蓮縣，也有發生患者到院前失去呼吸心跳的案件，其中年紀最大的死者，是花蓮縣的9旬老翁，截至21日傍晚，全台已有59人猝死。

氣象數表示，22日清晨是入冬首波寒流影響期間氣溫最低的時候，各地低溫普遍介於8至12度間，23日寒流稍微減弱，北台灣高溫將回升至16、17度，其他地區氣溫約20度。

至於天氣方面，受到南方雲系北移影響，各地雲量增多、且有局部短暫雨，尤其是基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，有局部大雨發生的機率。氣象署提醒，由於水氣增多，中部以北、東北部、東部3千公尺以上的高山，可能出現路面結冰、霧淞的機率，若水氣、溫度條件配合，也不排除可能降雪，上山務必留意安全。

此外，氣象署也提醒，24日大陸冷氣團南下、25日至26日清晨將受到影響，雖然冷空氣強度不及寒流，但各地低溫也是介於12至14度之間，北部空曠地區可能有10度、11度左右的低溫，夜間及清晨仍會感受到寒冷，民眾務必注意保暖。

 
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