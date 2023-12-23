今短暫回暖！新一波冷空氣「探10度時間出爐」　跨年北東天氣差　

▲今短暫回暖，明天又有一波冷氣團南下。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(23日)周六寒流減弱，氣溫短暫回升，東北部山區和北海岸整天有陣雨，明天又一波冷空氣南下，最低溫將出現在下周一晚間，空曠地區下探10度左右，該波冷空氣先濕後乾，周日北部、東北部陰雨，下周一放晴，跨年東北風增強，北部、東半部天氣差。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，周六寒流減弱，雖然各地清晨仍有10度左右低溫，不過白天各地氣溫回升，北部東北部白天高溫回升到16到18度，中南部與東南部則可回升到18到20度，雖然感覺還是冷，但沒有前兩天寒風刺骨那麼難受。水氣則以東北部山區與北海岸較多，整天有陣雨，其他地區則是多雲天氣為主，南高屏偶有飄雨機會。

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▲天氣趨勢。（圖／氣象署）

今短暫回暖後，緊接著明天又有冷空氣接力，廖于霆說明，周日下波冷空氣南下，且台灣附近水氣增多，桃園以北到東北部整天都是陰雨天氣，新竹以南較不受影響，多雲到多雲時晴天氣。下波冷空氣強度較弱，最低溫出現在下周一晚間，平地低溫11到13度，郊區還是可能有10度左右低溫出現。

廖于霆指出，這波冷空氣先濕後乾，周日陰雨的北部、東北部，下周一雨勢就會趨緩甚至放晴，但日夜溫差拉大。

下周二之後冷空氣逐漸減弱，廖于霆表示，台灣受北方高壓帶來的東北到偏東風影響，氣溫緩步回升。跨年天氣目前看來可能是東北風增強，冷空氣南下的過程，北部到東半部天氣較差，中南部天氣應該不錯，可以持續再關注意後續是否有變動。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署）