寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2波低溫」　下探9度　

▲寒流持續但減弱，今入夜到明天清晨還有第2波低溫。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流持續但稍減弱，不過氣象粉專示警，入夜後將有第2波低溫，今夜(22日)到明天清晨，各地依然寒冷，各地低溫10到13度，中南部平原空曠地區可能下探9度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北方冷空氣傾瀉而下，產生廣泛的冷平流雲系，一街一街的具有方向性，象徵冷空氣走向，這波寒流相信大家都很有感。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，另一個特點是，今天水氣量減少了，迎風面及背風面受中央山脈地形阻隔現象相當明顯，北東雲多、西部雲量減少漸透光。

寒流仍持續但稍減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，入夜後有第2波低溫，今天夜晚至明天(23日)清晨，各地依然寒冷，各地地溫約10到13度，中、南部的平原空曠地區加上輻射冷卻效應，低溫9到11度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天有些許水氣北上靠近台灣，各地雲量增多，均可能有零星飄雨或小雨的機會，天氣稍微不穩定。

中央氣象署預報員朱美霖表示，明天清晨還是有局部10度以下低溫，這波寒流影響到今天，明天清晨溫度略回升，但感受仍寒冷，明天清晨各地低溫包括北部、宜蘭、花蓮局部地區仍有10度以下低溫，金馬6到8度，氣象署今天會持續發布低溫特報，今夜到明晨北部、宜蘭、花蓮局部地區，以及金馬都有低於10度或6度低溫，整體降溫幅度各地約12到14度以下，感受寒冷。