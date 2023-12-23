僅二所大學通過申請　中原大學榮獲歐盟「莫內計畫」補助

▲中原大學國際長魏大欽(右二)與建築系教授林曉薇(左一)拜訪臺灣歐洲聯盟中心執行長鄭鄭家慶(左二)，商討後續合作事宜。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學22日表示，全球高等教育及研究機構激烈競逐歐洲聯盟官方支持的「莫內計畫」，公布新年度獲補助名單，由中原大學設計學院、工學院、商學院及通識教育中心多位教師共同規劃的課程模組，從全球高校評比中脫穎而出獲選通過，將獲得3萬歐元補助，並於2024年正式啟動相關課程與活動，讓學生與國際接軌。

中原大學表示，2023年全國僅有二所大學通過申請。歐洲聯盟為推廣全球歐盟研究並促進與各國學術界和公民社會之交流合作，以歐洲統合之父莫內(Jean Monnet)命名，透過在全球重要學府建立相關課程模組、講座、教研中心、國際合作等機制，以達到推展歐盟相關理念之目的。「莫內計畫」開放全球各大學和研究機構申請，競爭十分激烈。

▲中原大學建築系師生拜訪柏林藝術大學建築系主任Prof. Christoph Gengnagel(右一)。(右二為林曉薇) （圖／中原大學提供）

中原大學在歷經3年的研究及籌劃，提出課程模組「遵循歐盟政策加強文化遺產與永續發展目標策略的融合」，特色在於以「全人教育」精神發揚歐盟獨特之「人文」社會理念，並結合「永續」發展策略。課程著重三大面向包括：歐盟文化遺產與城市地景(設計學院)、歐盟文化與社會發展(通識中心及商學院)、歐盟文化與永續環境(工學院及通識中心)。

▲為籌備「莫內計畫」課程，中原大學建築系師生參訪柏林藝術大學(Udk)建築系評圖。（圖／中原大學提供）

計畫主持人、建築系教授林曉薇表示，本計畫在校長李英明及國際長魏大欽號召下，中原建築系、地景建築系、環工系、土木系及通識中心等多個單位通力合作，共規劃10門歐盟相關課程，其中包括2門海外工作坊，對於提升學生國際視野大有幫助。參與計畫的授課教師包括：建築系林曉薇、地景建築系王光宇及趙家麟、環工系王玉純及王彬墀、土木系王淳讙、林孟郁、林耘竹及黃仲偉、機械系翁輝竹及魏福勝、醫工系陳美芬、化工系陳昱劭、資管系林志浩，以及通識中心閻亢宗、巫穎翰及羅明芳等人。

中原大學指出，歐盟自1998年起在全球擇重要學府設立「歐洲聯盟頂尖中心」，形成一個全球性的歐盟研究網絡。並以「莫內計畫」支援全球各大學院校發展歐洲暨歐盟教學研究和交流合作為目標，臺灣各大學在過去僅零星的獲獎。歐盟莫內計畫開設目的，除了希望能為學生與青年裝備更多歐盟相關知識、促成歐盟與世界在高等教育上的對話，也將推動歐盟研究並分享教學經驗，引入歐盟觀點為學生提供專業歐盟課程，進而提升學生國際移動力及國際競爭力。