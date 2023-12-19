住火吻屋、撿蝸牛加菜！11歲男童不捨阿祖累：只想快長大賺錢

▲男童面對生活困境依舊樂觀，令人鼻酸。（圖／中國信託慈善基金會）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名11歲的男童阿建（化名）和弟弟出生後，父母雙雙離家，由曾祖母照顧長大，祖孫每月僅靠3000塊社會補助度日，住在一間曾遭受火災的平房，平常就是吃簡單的白麵條和自家種的野菜，偶爾「撿蝸牛」加菜，讓人看了格外鼻酸。

阿建出生後，父母雙雙離家、沒了音訊，由曾祖母獨力撫養長大，直到上國小前，阿建都誤以為曾祖母是「媽媽」。祖孫仨住的房子，是間歷經過火災的平房，每當下雨，孩子在屋內也得忙著接漏水；家裡沒有大門，寒冬裡的冷風直吹；孩子們的睡床，也僅是一張擺在水泥地上的舊床墊，相當克難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿建曾祖母心疼透露，因為兄弟被診斷出過動症，每個月都要去醫院拿藥，每月僅靠3000元社會補助省吃儉用過日，偶爾撿寶特瓶回收，可一袋可能拿不到30塊。

面對生活困境，阿建只是捨不得曾祖母辛苦，雖然患有過動症，但他早早學會自立。家裡沒有熱水器，阿建下課後就幫忙撿柴、燒柴、煮水，還會煮飯、曬衣服、洗碗，相當懂事。

沒有多餘的錢買菜，祖孫們便趁著雨後去撿蝸牛「加菜」，配自家種的菜湊合吃，阿建還笑說，「沒關係呀！有得吃就好！」而阿建的願望，則是趕快長大、趕快去賺錢，並蓋一間大房子，「等有天爸爸、媽媽回來的時候，可以全家人住在一起。」

根據2023年「點燃生命之火」調查報告顯示，目前台灣的偏鄉弱勢孩童中，有57%平常必須分擔家務，65%的心願僅是父母能多陪在身邊而已。透過支持「點燃生命之火」，可以讓更多像阿建一樣的孩子，下課後有志工陪伴、營養餐食和學校社團學習的機會。

►「點燃生命之火」愛心捐款連結：https://reurl.cc/L41Xr9