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海虎軍艦落海意外原因調查出爐　3官兵落水仍未尋獲

▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦，21日下午發生落水意外，海軍艦隊指揮部22日晚間表示，原初判海虎軍艦登上甲板作業人員是因安全索撕裂致人員落海，複經查證為人員遭瞬間湧浪拍落舷邊，安全扣環嚴重受力，扭曲變形鬆脫，致人員落海，而迄1900時，落海林姓士官長等3員尚未尋獲。

海軍艦隊指揮部說，海虎軍艦脫落裝備為「救難浮標」，研判是於呼吸管航行時，救難浮標蓋板受海象不良影響脫落，導致救難浮標釋放，該艦遂浮航並派員登甲板實施處置。

至於人員落海，海軍艦隊指揮部說，原初判海虎軍艦登上甲板作業人員是因安全索撕裂致人員落海，複經查證為人員遭瞬間湧浪拍落舷邊，安全扣環嚴重受力，扭曲變形鬆脫，致人員落海。

海軍艦隊指揮部指出，協助搜救之岳飛軍艦已於22日1500 時返港，海虎軍艦落水人員陳姓少校及李姓士官1537時前均送抵醫院診治，目前意識清楚，生命跡象穩定。不過，迄1900時，落海林姓士官長等3員尚未尋獲，艦指部持續運用海軍及友軍水面、空中兵力全力搜救，不放棄任何機會，期盼各界共同集氣，祈福落海人員平安歸來。

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