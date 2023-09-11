　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李佳琦嗆觀眾薪水沒漲　胡錫進：很多人聽著不舒服

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸直播一哥李佳琦近日被觀眾質疑商品漲價，竟反嗆觀眾工作不認真，薪水這麼多年都沒漲，在網路上遭到出征。事件目前仍在延燒，連大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進都發文表示，李佳琦說的確實不合適，「讓大家工資漲沒漲多找自己的原因，有沒有認真工作，很多人聽著肯定不舒服。」

胡錫進提到，李佳琦後面說的那句話說的確實不合適，而且有點突兀，「直播的一大風險就是一時控制不好情緒，說禿嚕嘴，希望李佳琦能夠吃一塹長一智，不斷更加成熟，這恐怕也是直播行業裡最重要的修煉。」

▼李佳琦在直播中嗆網友。（圖／翻攝自微博）

▲李佳琦在直播中嗆網友。（圖／翻攝自微博）

胡錫進說，他這麼大歲數了，有時回覆網友留言，稍一放縱情緒，就說錯話，「不止一次反思，並且知道，我如果搞直播，幾天就會被罵到倉皇而逃。」

胡錫進強調，無論如何，尊重收入不高的勞動者，與他們真正共情，這是事業相對順利群體永遠都要真誠信守的價值取向。

不過，胡錫進也說，李佳琦走到今天，吃過很多苦，「他脫口而出個人需要認真工作，意思是不要總抱怨，應該也是出於真情，未必就是忘了初心。」

▼《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進還說，很多人都努力了，幸運的成功者永遠是少數，大家對人世間的經驗和感受會截然不同，「公共輿論更多尊重弱勢群體的感受，這是一種平衡，也是正義的一種方式。」

胡錫進更指出，「讓這樣的摩擦成為社會內部增進理解的契機，別又像出了什麼『事』似的。」

事實上，李佳琦在事件發生之後已經道歉，但許多網友仍不買帳，在網路上留言狂罵，「有流量就膨脹了，開始教育別人了！」「他就是看不起那些月薪3千的打工仔，一時禿嚕嘴，把內心暴露了。」「他可是歪著嘴diss窮人，這是發自內心的真實情感，裝不出來的。」

▲▼大陸直播一哥李佳琦道歉。（圖／翻攝自微博）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
台北遊艇大亨栽了！下藥性侵3正妹　落網畫面曝
快訊／蔣萬安再下4項裁示：即刻檢討「損鄰規則」
快訊／中共山東號航艦編隊現蹤！　距離鵝鑾鼻外海60浬
ET民調／侯友宜飆升5.3個百分點　賴清德36.5%、柯文哲
詭異！買完樂透彩券　彰化阿伯失聯6天　
摩洛哥「空拍照」曝！　現場飄屍臭味
日女星「暴瘦」臉凹！　手腕一彎變超細
國立高中放假、國中小上課！嘉市停班課超混亂　黃敏惠臉書被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被封小伍佰！網紅男歌手隱藏身分是「黑幫大佬」　兇殘手段起底

女子咳了20年！只因「吃太飽」　網一票點頭喊：我也是

李佳琦嗆觀眾薪水沒漲　胡錫進：很多人聽著不舒服

引擎起火畫面曝！國航CA403「掛出7700」緊急迫降　乘客寫好遺書

習近平視察78集團軍　強調全面提高部隊「備戰打仗能力」

廣西漁經濟／台商攜「先進技術」插旗北海　百畝水池養金鯧、石斑魚

廣西漁經濟／鎖定火鍋料「新星」　陸最大蝦滑廠2年拚出40億規模

廣西漁經濟／中國生蠔之鄉在欽州　15萬畝「海上牧場」大升級

吉林發現全球唯一「高山隕石坑」！撞擊能量等於500原子彈爆炸

車庫暴雨泡水「就他愛車沒事」！天才方法車主全驚呆：學起來

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

大直民宅暖獲喵星人！ 受困3天飼主急抱緊安慰

被封小伍佰！網紅男歌手隱藏身分是「黑幫大佬」　兇殘手段起底

女子咳了20年！只因「吃太飽」　網一票點頭喊：我也是

李佳琦嗆觀眾薪水沒漲　胡錫進：很多人聽著不舒服

引擎起火畫面曝！國航CA403「掛出7700」緊急迫降　乘客寫好遺書

習近平視察78集團軍　強調全面提高部隊「備戰打仗能力」

廣西漁經濟／台商攜「先進技術」插旗北海　百畝水池養金鯧、石斑魚

廣西漁經濟／鎖定火鍋料「新星」　陸最大蝦滑廠2年拚出40億規模

廣西漁經濟／中國生蠔之鄉在欽州　15萬畝「海上牧場」大升級

吉林發現全球唯一「高山隕石坑」！撞擊能量等於500原子彈爆炸

車庫暴雨泡水「就他愛車沒事」！天才方法車主全驚呆：學起來

今午後大雨範圍曝！周五前雨漸少　周末變天「雨區擴大」全台迎雨

全新「主流MG 4休旅」傳明年登台！國外售價比TOYOTA bZ4X還便宜

從神岡走到西屯…半年失蹤2次　眼尖警尋獲迷途男助返家

傳產老闆「嫌29K太多」只給28K！　他曝血汗日常：外勞只領20K

濱海公路3大車連環撞！水泥粉槽車駕駛遭夾傷　往基隆方向一度封閉

需求低迷、產業去化庫存　製造業Q2營收年減15.7％

台積電4高管8月增持近1.4萬股自家股票　副總徐國晉買進10張

陸版《星光大道》冠軍歌手被警方逮捕！涉3犯行…竟是黑社會頭目

遊艇版李宗瑞栽了！涉下藥性侵3正妹遭通緝...狼狽落網畫面曝

除草遭蜂螫！花蓮男「休克倒地」　警消現場急救搶回一命

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

大陸熱門新聞

全球第一例　吉林發現高山隕石坑

濟南「不明黑影」6天拍3次　專家：可視為UFO

車庫泡水「就他愛車沒事」！網見原因驚呆

引擎起火畫面曝！國航CA403掛出7700緊急迫降

台商攜先進技術　赴廣西養金鯧、石斑魚

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

保全「超過190天沒休假」猝死宿舍！　最後貼文曝

清潔工丟限量版鞋遭求償　不堪辱罵輕生

直擊陸最大蝦滑廠　2年拚出40億規模

15萬畝「海上牧場」！中國生蠔之鄉在欽州　

日抽5包煙！陸男「酒當水喝」　罹患4種癌拒治療

兒子襲警被制伏　69歲母拔刀對峙遭開槍擊斃

習近平視察78集團軍　強調全面提高部隊備戰打仗能力

全家出動鬧區抓姦…小三正臉曝光竟被狂讚

更多熱門

相關新聞

賣商品被嫌貴反嗆「工資都沒漲」！大陸直播一哥道歉：讓大家失望

賣商品被嫌貴反嗆「工資都沒漲」！大陸直播一哥道歉：讓大家失望

大陸直播一哥李佳琦擁有千萬粉絲，每次直播帶貨都創造驚人業績，更與無數當紅明星同框。他近日在直播間賣眉筆，見到網友評論「越來越貴」，脫口回「有時候是（你們）自己的原因，這麼多年了，工資漲沒漲？有沒有認真工作？」結果引發各界批評。他凌晨發文道歉：「讓大家失望了……。」

粉絲抱怨商品變貴！「直播一哥」當場嗆聲　陸網炸鍋了

粉絲抱怨商品變貴！「直播一哥」當場嗆聲　陸網炸鍋了

陸上映《奧本海默》裸女畫面「被P上黑衣」

陸上映《奧本海默》裸女畫面「被P上黑衣」

陸網傳保北京分洪涿州　胡錫進：反常識

陸網傳保北京分洪涿州　胡錫進：反常識

炒股兩天賺900元　胡錫進大談投資策略

炒股兩天賺900元　胡錫進大談投資策略

關鍵字：

李佳琦胡錫進

讀者迴響

熱門新聞

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義大學各校區停課

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

錢康明卸任文化局長！曝：曾提醒高虹安遲早出事

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

酒駕視角曝！網紅遭撞淚等未婚妻開刀

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面