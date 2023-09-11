李佳琦嗆觀眾薪水沒漲　胡錫進：很多人聽著不舒服

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸直播一哥李佳琦近日被觀眾質疑商品漲價，竟反嗆觀眾工作不認真，薪水這麼多年都沒漲，在網路上遭到出征。事件目前仍在延燒，連大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進都發文表示，李佳琦說的確實不合適，「讓大家工資漲沒漲多找自己的原因，有沒有認真工作，很多人聽著肯定不舒服。」

胡錫進提到，李佳琦後面說的那句話說的確實不合適，而且有點突兀，「直播的一大風險就是一時控制不好情緒，說禿嚕嘴，希望李佳琦能夠吃一塹長一智，不斷更加成熟，這恐怕也是直播行業裡最重要的修煉。」

▼李佳琦在直播中嗆網友。（圖／翻攝自微博）

胡錫進說，他這麼大歲數了，有時回覆網友留言，稍一放縱情緒，就說錯話，「不止一次反思，並且知道，我如果搞直播，幾天就會被罵到倉皇而逃。」

胡錫進強調，無論如何，尊重收入不高的勞動者，與他們真正共情，這是事業相對順利群體永遠都要真誠信守的價值取向。

不過，胡錫進也說，李佳琦走到今天，吃過很多苦，「他脫口而出個人需要認真工作，意思是不要總抱怨，應該也是出於真情，未必就是忘了初心。」

▼《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進還說，很多人都努力了，幸運的成功者永遠是少數，大家對人世間的經驗和感受會截然不同，「公共輿論更多尊重弱勢群體的感受，這是一種平衡，也是正義的一種方式。」

胡錫進更指出，「讓這樣的摩擦成為社會內部增進理解的契機，別又像出了什麼『事』似的。」

事實上，李佳琦在事件發生之後已經道歉，但許多網友仍不買帳，在網路上留言狂罵，「有流量就膨脹了，開始教育別人了！」「他就是看不起那些月薪3千的打工仔，一時禿嚕嘴，把內心暴露了。」「他可是歪著嘴diss窮人，這是發自內心的真實情感，裝不出來的。」