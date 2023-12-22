陸擬管制「網遊課金」　禁止首次儲值、每日登入獎勵

▲大陸近年對網路遊戲的管制不斷加強，令不少遊戲公司的經營面臨挑戰。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家新聞出版署擬管制網路遊戲消費，限制過度使用及高額消費，禁止遊戲公司在遊戲中設置每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。消息傳出後，大陸多家遊戲公司的股價瞬間大跌，其中，網易下跌12%、騰訊下跌6%。

國家新聞出版署22日發布了《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。草案中提到，要限制遊戲過度使用及高額消費，網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。

草案中還提到，網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。

草案中更要求，所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告提醒。

草案中也規定，網路遊戲幣的使用範圍僅限於兌換自身提供的網路遊戲產品和服務，不得用於支付、購買實體或兌換其它單位的產品和服務；不得向用戶提供網路遊戲幣兌換法定貨幣的服務，網路遊戲出版經營單位終止提供網路遊戲產品和服務，以法定貨幣方式或用戶接受的其它方式退還用戶尚未使用的網路遊戲幣的情況除外。

消息傳出後，大陸多家網路遊戲公司的股價瞬間大跌，其中，網易一度下跌21%；騰訊跌逾14%，失守300元大關；嗶哩嗶哩也下跌近10%。

中國大陸近年對網路遊戲的管制越來越嚴格，包含對未成年人設置「防沈迷系統」，長期未發放遊戲版號等，導致網路遊戲公司的股價「跌跌不休」，甚至有不少中小型的遊戲企業因此面臨倒閉。