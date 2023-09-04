陸上映《奧本海默》裸女畫面被P上黑衣　連胡錫進都傻眼

▲《奧本海默》片中女演員的裸露畫面被P上了黑裙。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

電影《奧本海默》（Oppenheimer）近日在中國大陸上映，但影片中女演員裸體的片段，竟然被P上了「黑色的連身裙」，令不少觀眾感到相當掃興，連大陸官媒《環球時報》的前總編輯胡錫進都特別在網路上發文批評，直言「沒必要」，更認為這樣的情況可能影響到整個社會的風氣，甚至不利「改革開放」的氛圍。

胡錫進在文中表示，中國輿論場現在十分痛恨「小日本」，但同時能接受、歡迎這部片子，沒有在這一點上「吹毛求疵」，這是一種總體開放的態度，所以它在中國的上映值得點讚，「目前這部片子在日本被抵制了，在俄羅斯也被抵制了，這一背景下的中國開放尤其令人欣慰。」

▼《奧本海默》主演席尼墨菲（Cillian Murphy）。（圖／UIP）



不過，胡錫進接著就說，他感到有一點遺憾，片子中奧本海默情人瓊（Jean）在一段戲中是側裸和半裸，中國的放映版給瓊身上P了一件黑裙，「一些網友認為沒必要P這條黑裙，我也覺得沒這個必要。」

胡錫進進一步指出，「雖然印度放映版也給瓊P了一條黑裙，但考慮到印度是個宗教氛圍極濃的國家，他們那樣做未必是我們應搞出同樣做法的理由。」

胡錫進提到，《奧本海默》原片雖有瓊的半裸鏡頭，但它顯然不是「毛片」（色情片），它很嚴肅，那樣的鏡頭被置於影片中非常傷感的情境中，與「淫穢」完全不沾邊，「如果我們能夠放過那個鏡頭，會讓我們圍繞這部片子的開放更加完整。」

胡錫進認為，中國的電影不會這樣拍，但引進美國的電影，這方面的忌諱可以少一些，「即使分級，也應該讓成年人看到未P黑裙的原片鏡頭。老胡覺得這一點值得商榷。」

胡錫進解釋，之所以要說這個細節，是因為他認為一條P的黑裙可能會產生對人們認識風向的誤導，雖然事情很小，但是類似的誤導多了，就會釀成保守，對開展很多工作不利，「所以應該鼓勵必要的擔當和堅守，用無數細節烘託我們時代改革開放的大氛圍。」