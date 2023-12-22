合歡山台14甲「翠峰至大禹嶺」結冰機率高　傍晚5時起預警性封閉

▲合歡山路段22日入夜後水氣漸增，氣溫降至零度以下，結冰機率高。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局中區及東區養護工程分局依據最新氣象情資研判，22日晚間，台14甲線合歡山山區路段低溫達冰點以下，其中台14甲線水晶宮路段於22晚至23日清晨，水氣量明顯增多，路面結冰機率為中至高等級，影響行車安全。公路養護單位為維護用路安全，將於22日17時起（只出不進）預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段並視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線。

養護單位表示，封閉措施將至23日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便敬請見諒。

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公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；依113年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局呼籲欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。