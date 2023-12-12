台11線花蓮大橋改建！12 ／19起南向封閉　北向單線雙向通車

▲花蓮大橋橫跨花蓮溪，受強震影響雖可維持通行，然考量橋梁使用年限，重建已刻不容緩。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

台11線花蓮大橋將於14日起封閉內側車道，進行改道前交通維持設施安裝作業，並自19日上午8時起進行改道作業，拆除第一代橋梁（原南下路段），第二代橋梁（原北上路段）改為單線雙向通行，公路局呼籲用路人行經該路段依速限行駛，並依現場管制人員指示通行。

花蓮大橋一代橋、二代橋於民國57年及91年通車，位於花蓮縣吉安鄉及壽豐鄉交界處，其橫跨花蓮溪，因橋體結構老舊且位於嶺頂斷層，2018年受到0206強震影響，雖可維持通行，然考量橋梁使用年限、提升橋梁安全可靠度及符合河川治理需求，重建已刻不容緩。

台11線花蓮大橋改建工程橋樑總長595公尺，其中花蓮大橋重建後為鋼箱型梁，橋寬24.8公尺，包含雙車道、機慢車道及人行道，另包含排水工程及其他附屬工程等。完工通車後，提供安全、舒適、便捷以及完善之交通服務設施，並強化公共運輸發展。

公路局東區養護工程局表示。施工期間造成不便，提醒用路人隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，並隨時注意收聽廣播訊息，造成您的不便，敬請見諒，公路局祝您行車平安。