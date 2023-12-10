「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆6千人

▲武嶺亭早上6時湧現人潮。（圖／翻攝自FB中橫路況交通資訊站）



記者施怡妏／綜合報導

即使已經能出國旅遊，國旅需求仍未減少，臉書粉專「中橫路況交通資訊站」分享今（10）日早上6時合歡山武嶺亭的人潮，整個亭子滿滿的人，一旁的馬路上也停了許多車輛，大量人潮、車潮，嚇壞粉專小編「應該只是夢一場」，監視器畫面曝光，網友也驚呆「今天山頂有特賣會嗎？」

粉專「中橫路況交通資訊站」今早發文，貼出早上6時武嶺亭的壯觀場景，從監視器畫面可以看到，許多遊客擠在武陵亭，一旁的停車場已經停滿車輛，全都塞在馬路上，還有許多車輛排隊等著上山。

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小編在貼文中寫道，「起床不小心…滑惹一下手機…順手打開監視器…洨編深信自己…所看到這一切的一切…應該只是一場夢…」，小編也提醒，「假日警方將加強取締違停，切勿疲勞駕駛以免憾事發生」。貼文一出，引來6千名網友按讚，「海拔最高的合歡山菜市場+夜市」、「年終慶開幕」。

有網友將照片轉發到PTT上，「這是6點的武嶺，你敢信？以往下雪合歡山人潮爆棚倒不會意外，今天平地熱成這樣，根本不可能下雪的武嶺，結果人潮這樣？越想越不對勁，真心不懂這群人早上6點在武嶺幹嘛，有沒有八卦？」

貼文掀起網友熱議，「好好的天氣不睡覺在開車」、「找千年大精靈魔法師」、「好像大陸觀光客」、「這是要去買菜嗎」、「今天平地超熱，怎可能下雪」、「還以為下雪了」、「沒下雪怎還一堆人」、「有高山蔬果的拍賣會嗎？」有內行網友指出，「武嶺假日就這樣啊，有啥大驚小怪」、「周末一直都這樣～天亮前沒上山就沒車位惹」。