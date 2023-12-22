林淑芬三重後援會23日成立籲鄉親支持　李有宜同日揪陳佩琪掃街

▲林淑芬三重東區後援會將於23日成立。（圖／翻攝林淑芬臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

選戰進入倒數階段，各候選人皆把握黃金假期拜票，爭取在地鄉親支持。民進黨立委林淑芬今（22）日發文慶賀冬至，並預告明日將舉辦三重東區後援會成立大會，盼鄉親一同給予鼓勵。民眾黨立委候選人李有宜也將與陳佩琪醫師、不分區立委候選人李貞秀一同至三重幸福市場拜票，期望翻轉深綠選區。

▲李有宜同日與陳佩琪、李貞秀共同掃街拜票。（圖／民眾黨候選人李有宜提供）

新北市立委選舉第2選區（五股、蘆洲及三重16里）共有3名候選人角逐競爭立委一職，分別是1號民進黨林淑芬、2號為中華統一促進黨何淯笙、3號為民眾黨李有宜。林淑芬今日發文慶賀冬至，期盼來年「一切圓滿」，也預告明（23日）下午為三重東區後援會成立大會，陳時中、李正皓、苗博雅、鄭文燦與林亮君將站台力挺，也呼籲支持者一同「元氣滿滿」參與，給林淑芬加油打氣。

民眾黨立委候選人李有宜也將於23日早上和陳佩琪醫師、民眾黨不分區立委候選人李貞秀一同到三重幸福市場掃街拜票。李有宜表示，選戰倒數不到20天，希望在爭取選民支持的同時，也呼籲選民票投台灣民眾黨，讓不分區立委極大化，力求明年翻轉深綠選區，達成國會三黨不過半的任務。

▲新北第2選區立委候選人號次為民進黨林淑芬（左）1號、中華統一促進黨何淯笙（中）2號、民眾黨李有宜（右）3號。（合成圖／翻攝自臉書／林淑芬、何淯笙、李有宜）