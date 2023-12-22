侯友宜出馬力挺！冒微雨陪洪佳君鶯歌掃街　鄉親興奮揮手舉旗

▲侯友宜陪同洪佳君在鶯歌車掃拜票。（圖／翻攝自Facebook／洪佳君，下同。）

記者吳美依／綜合報導

新北市國民黨籍議員、第5選區立委候選人洪佳君21日前往鶯歌車掃拜票，總統候選人侯友宜更是不畏寒風及綿綿細雨陪同力挺，吸引大批鄉親興奮沿街圍觀，並且上前握手、揮舞旗幟。

洪佳君21日在臉書發文表示，她及侯友宜在鶯歌區街頭巷弄間穿梭，儘管吹著寒風、飄著微雨，選民卻依然熱情如火，「掌聲、歡呼，以及那些伸出援手的握手聲，不僅是對我們的支持，更是對台灣堅持信念的最真摯呼喚。」

洪佳君也提及民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議，痛批執政黨「搬弄是非」，呼籲大家團結起來、同舟共濟、穿越風雨，「因為這不僅是為了讓台灣更民主，更是為了正義的台灣而努力。」

今（21）日適逢冬至，洪佳君也發文祝賀，但並未回應先前接受節目專訪時，遭質疑歧視原住民語的爭議。

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